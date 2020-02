На фестивале UPark 2020 выступит Machine Gun Kelly

Американский рэпер и актер впервые выступит в Украине. MGK выйдет на одну сцену с My Chemical Romance, Sum 41 и Neck Deep

Когда: 9 июля 2020 года

Где: Sky Family Park (пр-т Шухевича, 2T)

Стоимость билетов: от 1649 грн, в продаже на Concert.ua

Новатор американского хип-хопа, певец и актер Machine Gun Kelly впервые приедет с концертом в Киев. Выступление состоится в рамках фестиваля UPark 9 июля. Рэпер присоединится к мощному лайнапу из культовых американцев My Chemical Romance, канадских панков Sum 41 и британской поп-панк группы Neck Deep.

Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер) взял свое сценическое имя от известного американского гангстера. Певец стал известен благодаря своим четырем первым микстейпам — Stamp Of Approval, Homecoming, 100 Words and Running и Lace Up. Сейчас в его дискографии уже четыре полноформатных релиза — альбомы Lace Up (2012), General Admission (2015), Bloom (2017) и Hotel Diablo (2019). Сегодня MGK работает над своей новой пластинкой Tickets to My Downfall, которая должна выйти в этом году.

Смотреть видео Machine Gun Kelly, YUNGBLUD, Travis Barker — I Think I'm OKAY:

Помимо музыкальной карьеры, Бейкер также активно снимается в кино. Его дебют состоялся в романтической драме 2014 года "За кулисами". Одни из самых известных ролей Machine Gun Kelly — роади Уэс из сериала Showtime "Гастролеры" и барабанщик Томми Ли в байопике хэви-метал группы Mötley Crüe "Грязь".

В этом году UPark Festival 2020 состоится уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.