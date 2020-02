На фестивале UPark выступит панк-группа Neck Deep

Британские панки откроют фестивальную сцену 9 июля – в один день с My Chemical Romance и Sum 41

Когда: 9 июля 2020года

Где: Sky Family Park (пр-т Романа Шухевича, 2т)

UPark Festival 2020 назвал своего третьего участника – им стала британская поп-панк группа Neck Deep. Музыканты сыграют в Киеве в один день с легендарной американской рок-группой My Chemical Romance и канадскими панками Sum 41.

История Neck Deep началась в 2012-м, когда вокалист Бен Барлоу встретил бывшего вокалиста группы Ллойда Робертса. Вместе они записали и выложили в сеть песню What Did You Expect? Название группы при этом появилась сама собой – благодаря песне Crucial Dudes – Boom, Roasted. После того, как первая песня неожиданно понравилась аудитории, нашлись и другие музыканты – и тогда уже сформированная группа начала активно записывать новые треки на чердаке у Бена Барлоу. Пока в 2013-м мечта Neck Deep не стала реальностью – на них обратил внимание американский лейбл Hopeless Records.

В дискографии Neck Deep три студийных альбома – Wishful Thinking (2014), Life's Not out to Get You (2015) и The Peace and the Panic (2017). Последний был записан в непростые для группы времена – из неё ушел вокалист Ллойд Робертс, а у второго вокалиста Бена Барлоу умер отец. Весь свой травматический опыт Барлоу поместил в песню 19 Seventy Sumthin. Впоследствии музыкант признался, что запись альбома стал для него лучшей терапией. "Это было итогом нашего тогдашнего состояния. Очень прямолинейное сообщение – нафиг это все дерьмо, давай просто что-то сделаем для себя, пока наше время еще не вышло", – говорит Бен Барлоу.

Слушать Neck Deep – In Bloom:

В этом году UPark Festival 2020 пройдет уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.