Нацотбор на Евровидение-2020: о чем будут петь участники второго полуфинала

15 февраля во Дворце культуры КПИ пройдет второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. То есть уже в эту субботу мы узнаем имена еще трех участников, которые вместе с Jerry Heil, Krut и Go-A будут соревноваться за право представить Украину на престижном песенном конкурсе в Нидерландах.

Когда: 15 февраля, 18:00

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua

Согласно правилам голосования, общая оценка каждого участника будет состоять из оценки от зрителей (50%) и судей (50%). Зрители будут голосовать в специально отведенное для этого время с помощью SMS на номер 7766 (с кодом в тексте сообщения от 1 до 8 соответствии с порядковым номером участника) или в приложении Teleportal.

Судьями Национального отбора Евровидение в этом году стали певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный эксперт Виталий Дроздов. Традиционно ведущий вокального проекта – Сергей Притула, музыкальный продюсер – Руслан Квинта, а креативный продюсер – Наталья Франчук.

Читайте также: Нацотбор на Евровидение 2020: Данилко и Дроздов ответили хейтерам – видео

Во втором полуфинале 15 февраля примут участие: MOONZOO feat. F.M.F. Sure (1), FO SHO (2), Элина Иващенко (3), Александр Порядинский (4), GARNA (5), KHAYAT (6), David Axelrod (7), TVORCHI (8). Предлагаем вам уже сейчас послушать все песни участников первого отбора, узнать, о чем будут петь исполнители и заранее определиться с выбором.

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

MOONZOO – львовская электронная группа, образованная в 2018 году. Дебютный альбом Alive вышел в том же году и сразу же заинтересовал украинских слушателей. Впоследствии MOONZOO начали сотрудничать с американским рэпером нигерийского происхождения – F.M.F. Sure. На Национальном отборе они будут выступать с песней Maze.

"Она рассказывает о нескольких секунд, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли наши жизни. Она о моменте, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека. Мы часто блуждаем по лабиринту неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить сомнения и как можно быстрее сделать первый шаг ", – рассказывают музыканты о треке.

Слушать MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze:

2. FO SHO – BLCK SQR

FO SHO – это афроукраинский молодой хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Его участницы – сестры Бетти, Мариам и Сион Эндале. Вместе девушки создают музыку, которая представляет собой симбиоз современных жанров от trap до hip-hop. На Нацотборе они будут выступать с песней BLCK SQR, которую написала одна из сестер, находясь под впечатлением от известной картины "Черный квадрат" Казимира Малевича.

"Я не могла понять, почему он такой революционный, что в нем такого интересного. Но я поняла, что каждый имеет свое отношение к "Черному квадрату", что это для него. Меня поразил "Черный квадрат". Поразил, потому что стал знаменитым во всем мире. И мне захотелось так прославить Украину. Потому что это очень круто, когда ты через арт можешь такое делать. И можешь провоцировать людей на мысли, и можешь разрушать стереотипы. Мы родились в Украине. Мы не типичные украинки. Все говорят: "Где там Украина?". Но Украина в нас. Мы здесь родились. Мы украинцы в душе, но в зеркале немного темнее ", – рассказывает автор трека Бетти Эндале.

Слушать FO SHO – BLCK SQR:

3. Элина Иващенко – Get Up

Победительница песенных шоу "Х-фактор" и "Голос. Дети", обладательница гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018" 18-летняя Элина Иващенко только ступает на путь взрослого шоу-бизнеса. Сейчас девушка учится в Киевском институте музыки имени Р.М. Глиэра и работает ведущей на радио. На Евровидение собирается с англоязычной песней Get Up.

"За свои 17 мне пришлось столкнуться со сложными жизненными обстоятельствами, перед которыми люди обычно сдаются. Тогда я решила, что выстою во что бы то ни стало, сказав себе: "Ты прорвешься через любые сложности. Они только сделают тебя сильнее, чтобы ты пришла к поставленным целям". Песней Get Up я попробую изменить направление мышления всех, кто потерял веру в себя. Мы много думали о замысле самой песни. Потому что она вообще мотивационная, но мы хотели бы рассказать об отдельной проблематике. Поэтому решили поднимать достаточно серьезную проблему нашего общества – это будет тема защиты прав человека, женское направление ", – пояснила Элина Иващенко.

Слушать Элина Иващенко – Get Up:

4. Александр Порядинский – Savior

Еще один победитель песенного шоу "Х-фактор", а именно его 4-го сезона, который вышел на экраны в 2013 году. Кстати, Александр стал самым молодым триумфатором этого шоу – парню было всего 15 лет, когда он выиграл "Х-фактор". Сегодня же 21-летний Александр Порядинский решил побороться за право представлять Украину на Евровидении 2020 с песней Savior.

"Современный мир является прагматичным и достаточно жестким, иногда не оставляя права на ошибку. В жизни каждого случаются ситуации, из которых трудно самому найти выход. Когда безнадега и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, когда растет разочарование в людях. Именно в такие моменты и стоит вспомнить: ты не один в этом мире. Возможно, именно ты и есть тот человек, который способен зарядить другой собственным примером, дарить вдохновение и жизненную энергию. Уже само название – Savior – является многозначным. Спаситель или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю ", – объясняет значение своей песни Александр.

Слушать Александр Порядинский – Savior:

5. GARNA – Who We Are?

GARNA – это сольный проект певицы Елены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Елена занимается музыкой с детства – в 6 лет она написала свои первые авторские песни. В совершенстве владеет скрипкой и фортепиано. С 2011-го года сотрудничает с Алексеем Хорольским – сначала в музыкальной группе Magnifika Band, затем в проекте MANERA. Кроме того, Елена Левашева является вокалисткой симфонического оркестра Prime Orchestra. На Евровидение планирует ехать с песней Who We Are?

"В песне Who We Are? мы несем важный месседж: нужно быть, а не казаться. Понять свое предназначение, принять и полюбить себя таким, какой ты есть, а не пытаться угодить кому-то. Убрать амбиции и нести правильные ценности людям с помощью музыки. Это то, чего сейчас очень не хватает ", – говорит певица.

Слушать GARNA – Who We Are?:

6. KHAYAT– Call for love

KHAYAT – молодой украинский певец, хорошо знакомый фанатам Евровидения, ведь он стал особенно известным после участия в Национальном отборе 2019. Работает в жанре этно-техно, синтезирует этнический вокал и динамичную музыку, созданием которой вдохновляется из звуков повседневности. Его дебютная песня "Девочка" вышла в июне 2018 года. Дебютный альбом KHAYAT называется KHMIL. Это синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. В Нацотборе принимает участие с песней Call for love.

"Call for love планировалась вне контекста Евровидения. Эта песня вообще была на 14 февраля, День влюбленных, как призыв к любви. Есть желание подарить людям любовь. Очень много есть клишейных песен о любви. А мне хотелось немножко такой пафосности в звучании, чтобы любовь пленила собой. Именно это я пытался передать в этой песне. Эта песня – это обращение к людям. У нас есть Бог, закон и очень много вещей, на которые мы ссылаемся, чтобы спасти себя от каких-то проблем, от стресса, – и мы видим решение только проблем в таком русле. Но есть еще любовь, и очень часто мы об этом забываем ", – рассказывает KHAYAT.

Слушать KHAYAT– Call for love:

7. David Axelrod – Horizon

David Axelrod – сценическое имя Владимира Ткаченко. Украинские телезрители хорошо его помнят – в 2004 году певец стал финалистом шоу "Шанс-4", а в сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", дойдя до финала. Через год, в 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами" завоевав "бронзу" проекту со своей партнершей Ириной Лещенко. В шаге от финала распрощался с популярным шоу "Голос страны-9". На Нацотборе будет выступать с песней Horizon.

"Я написал HORIZON, когда узнал, что у нас с любимым будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу! Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время. Моя цель на Национальном отборе Евровидения проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!" – рассказал Ткаченко.

Слушать David Axelrod – Horizon:

8. Tvorchi – Bonfire

TVORCHI – электронный дуэт из Тернополя. Их хит Believe вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине. Украинец Андрей и выходец из Нигерии Джеффри представят на Нацотбора песню Bonfire.

"Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы – не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить", – утверждает коллектив.

Слушать Tvorchi – Bonfire: