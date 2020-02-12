Нацотбор на Евровидение 2020: Данилко и Дроздов ответили хейтерам — видео

Виталий Дроздов объяснил, почему для него Jerry Heil по энергетике похожа на Билли Айлиш, а Андрей Данилко рассказал о своих фаворитах Евровидения.

После завершения прямого эфира первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020 онлайн-журнал СЛУХ традиционно дал членам жюри почитать комментарии пользователей соцсетей. Андрей Данилко и Виталий Дроздов ответили на вопросы и замечания хейтеров, а также прокомментировали выступления участников.

У этого коллектива миллион просмотров? У котов, которые смеются, по 20 миллионов просмотров, но они по гастролям не ездят и на отбор не приходят,

— Андрей Данилко.

Смотреть видео Данилко и Дроздов отвечают хейтерам:

Из видео вы узнаете, кто такой водитель Миша, почему Jerry Heil — наша Билли Айлиш, что не так с песней Катя Chilly и что нужно для победы на Евровидении. А еще — реакцию членов жюри на выступления Krut, Go-A, Gio, [О], как Данилко в судейском кресле без Джамалы и Филатова и многое другое.

Впереди еще второй полуфинал и финал Нацотбора — 15 и 22 февраля соответственно. Уже в эту субботу мы узнаем, кто присоединится к КRUTЬ, Jerry Heil и группе Go-A в финале конкурса. А после эфира Данилко с Дроздовым так же будут отвечать на комментарии зрителей.