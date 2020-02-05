Нацотбор на Евровидение-2020: о чем будут петь участники первого полуфинала

Уже 8 февраля во Дворце культуры КПИ начнется шоу, за которым следит вся страна, – Национальный отбор на Евровидение-2020. Всего на почетную миссию представить страну на международном песенном конкурсе в Нидерландах претендуют 16 украинских артистов – соответственно, 8 в каждом полуфинале.

Когда: 8 февраля

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua

Согласно правилам голосования, общая оценка каждого участника будет состоять из оценки от зрителей (50%) и судей (50%). Зрители будут голосовать в специально отведенное для этого время с помощью SMS на номер 7766 (с кодом в тексте сообщения от 1 до 8 соответствии с порядковым номером участника) или в приложении Teleportal.

Судьями Национального отбора Евровидение в этом году стали певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный эксперт Виталий Дроздов. Традиционно ведущий вокального проекта – Сергей Притула, музыкальный продюсер – Руслан Квинта, а креативный продюсер – Наталья Франчук.

В первом полуфинале 8 февраля примут участие: группа [О] (1), Jerry Heil (2), Katya Chilly (3), Krut (4), Go-A (5), CLOUDLESS (6), GIO (7) и Assol (8). Предлагаем вам уже сейчас послушать все песни участников первого отбора, узнать, о чем будут петь исполнители, и заранее определиться с выбором.

1. [О] – Там, куди я йду

Группа [O] ​​- киевский инди-поп коллектив. В 2017 году музыканты начали сотрудничать с лейблом Ивана Дорна Masterskaya, где и выпустили дебютный ЕР "Самый Сок", а их хит "Мушечкы" взорвал интернет. В своей музыке они постоянно экспериментируют и миксуют клубную электронику, сложные гармонии и легкий воздушный поп.

Для Евровидения-2020 группа [O] ​​записала украиноязычную песню "Там, куди я йду". "Там, куди я йду" о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важна и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы, мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезде и о том, что весна уже близко! "Знай, что звезда горит твоя единственная!" Держите это в сердце и идите смело, куда бы вы ни шли ", – объясняют музыканты.

Слушать [О] – Там, куди я йду:

2. Jerry Heil – Vegan

Jerry Heil – она ​​же видеоблогерка Яна Шемаева. Свою музыкальную карьеру девушка начала в 2012-м с каверов на известных украинских и зарубежных исполнителей – Океан Эльзы, The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline и других. Впоследствии начала сотрудничать с саундпродюсером Morphom. Массовую популярность получила благодаря песне "Охрана, отмена" с дебютного альбома "Я, Яна" (2019).

Для Евровидения-2020 Jerry Heil представила англоязычную песню Vegan. "Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на Евро? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов – и многие из них неправда! Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на Евровидении!" – утверждает певица.

Слушать Jerry Heil – Vegan:

3. Katya Chilly – Піч

Katya Chilly – настоящее имя Екатерина Кондратенко – известная украинская певица, этнограф, антрополог, фольклорист, посол толерантности UNDP Ukraine. В ее творческом багаже ​​- пять студийных альбомов, и тысячи концертов как в Украине, так и за ее пределами.

Известно, что к конкурсу Katya Chilly представит украиноязычную песню "Піч" – правда, сам трек до сих пор никто не слышал. "Песня называется "Піч". Печь в человеческом теле – это уровень матки, там, где зарождается жизнь. Песня о жизни и смерти, путь мага, дважды рожденного, просветленного. Эта песня передает традицию и на нашем выступлении будет представлена ​​не только наша традиция. Шаманы говорят, что кровь земли – это традиционная песня. Мы будем кровью нашей земли. Начинаться песня будет со слов, которые написал мой сын Светозар. Он проснулся и задал мне несколько вопросов, я это записала в тетрадь. Так будет начинаться песня. А потом будет происходить сама песня и, честно говоря, я ее боюсь. Мои ребята впервые ее услышали на сцене, потому что мы договорились, кто что делает, но впервые все ее услышали на сцене. Она у меня не спрашивала разрешения, она просто создалась. И когда я смотрела все новые песни, которіе наиболее соответствуют этому конкурсу, единственная, которая попросилось, это она ", – рассказала певица.

Смотреть Katya Chilly о песне "Піч" для Нацотбора на Евровидение-2020:

4. KRUTЬ – 99

KRUTЬ – она ​​же Марина Круть – бандуристка и певица из Хмельницкого. Девушка более 14 лет играет на бандуре, много раз принимала участие в различных талант-шоу, записала несколько каверов на мировые хиты и издала ноты для бандуры, по которым занимаются маленькие бандуристы. В творческом активе имеет три сольных альбома.

Двуязычную песню 99 Марина Круть написала специально для участия в нацотборе. "Мой наставник и учитель, Миша Клименко (Adam) имеет легкую руку и хорошую карму на Евровидение. Как вам уже известно, Миша был саунд продюсером моего альбома ALBINO и наша колаба привела нас в полуфинал Евро. Интересно, что песня была написана во время осеннего тура, вместо отдыха мы ехали на студию в перерыве между концертами, поэтому время от времени я была выжата, как лимон. Миша извлек из меня все, что я могла. О чем песня: ты можешь один раз упасть, но всегда найдешь 99 причин подняться ", – делится певица.

Слушать KRUTЬ – 99:

5. Go-A – Соловей

Go-A – киевская группа, основанная в 2012 году. С начала создания состав группы менялся 14 раз. В своем творчестве музыканты сочетают современные танцевальные биты, волшебный этнический вокал и мощный гитарный драйв. С каждым новым релизом музыканты продолжали удивлять сочетанием инструментов из разных уголков планеты миксуя электронную музыку со звуками свирели, австралийского диджериду, и африканских барабанив. За период существования коллектив успел побывать на многих украинских фестивалях и представить свою музыку далеко за пределами нашего государства – в Израиле, Польше , Беларуси.

В нацотборе группа исполнит украиноязычную песню "Соловей". "Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь ", – объясняют музыканты.

Слушать Go-A – Соловей:

6. CLOUDLESS – Drown Me Down

Cloudless – поп-рок-электронное трио, основанное в 2017 году. Первым крупным релизом группы стал мини-альбом "Между миров". Большая часть треков альбома стала саундтреками к сериалу "Школа". В июне 2019 мир увидел новый альбом под названием "Маяк". В начале 2020-го CLOUDLESS обновили состав группы. В обновленном виде команда презентовала поп-рок сингл Drown Me Down, с которым будет участвовать в нацотборе.

"Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас потопить, но мы все еще здесь – с новыми лицами и с новыми силами! Видеоряд к песне Drоwn Me Dоwn полон аллегорий на хрупкий и непрерывный современный мир. Как чувствует себя в таком мире человек? Группа предлагает зрителям самим ответить на этот вопрос, увидев видео. Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как нам жить и что и как делать. Не существует "правды в последней инстанции", – говорит группа.

Слушать CLOUDLESS – Drown Me Down:

7. GIO – Feeling so Lost

GIO – Гио Дарахвелидзе – поп-певец с грузинскими корнями. Сейчас активно работает над записью первого альбома. Осенью 2019 представил свой первый англоязычный сингл Feeling so Lost, с которым и выступит на сцене национального отбора. Однако, по словам певца, это не окончательный вариант песни.

"Сейчас я дорабатывает песню, чтобы добавить в нее новое звучание и сделать ее более сценической. Обещаю, что уже очень скоро вы сможете услышать финальный вариант моей песни, с которой выступать 8 февраля, и это будет огонь ", – говорит певец.

Слушать GIO – Feeling so Lost:

8. Assol – Save It

Assol – Катя Тараненко – занимается музыкой с трех лет. Многие до сих пор помнят ее первую песню "Алые паруса". Имеет три студийных альбома, участвовала в нескольких телевизионных вокальных талант-шоу. В 2019-м после двухлетнего перерыва певица громко вернулась на музыкальную сцену и перезапустила свое творчество.

В нацотборе Assol будет участвовать с социальной песней Save It. Ее главный месседж – начни с себя, чтобы помочь миру. Речь идет о маленьких шагах, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду. "Сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана показать ее на Евровидении, рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она ​​о нас", – объясняет певица.

Слушать Assol – Save It: