Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой

В последние годы имя Александры Кольцовой в прессе упоминалось скорее в контексте ее официальной должности, ведь она — глава развлекательного направления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. А еще Саша — фронтвумен группы "Крихітка" (ранее — "Крихітка Цахес") и один из самых узнаваемых женских голосов в украинской музыке.

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 700 грн, в продаже на Concert.ua

Несмотря на довольно редкие релизы и живые выступления, "Крихітка" является знаковой для украинской сцены группой. Хотя, например, последний полноформатный альбом "Рецепт" вышел в 2009-м, а свежий релиз — посвященный волонтерам сингл "Без имени" — в 2015-м. И все же "Крихітка" возвращается — с большим сольным концертом, новыми песнями и обещанием не пропадать в ближайшее время из музыкальной жизни. Именно киевский концерт и стал поводом для нашей встречи с Сашей Кольцовой.

- У вас был очень большой перерыв в творчестве и концертах — почему так?

- У меня контракт с Общественным вещанием: я вхожу в состав топ-менеджмента. И эта работа настолько серьезная, что мне два года было не до музыки. Сейчас я в отпуске — и мы приглашаем всех на концерты, пока во Львове и Киеве. Будем рады всех видеть и будем благодарны за обратную связь в соцсетях. И просим всех сделать прививку: зима, грипп, место скопления людей. Будьте осторожны и надевайте шапки.

- То есть сейчас "Крихітка" полноценно возвращается? Как группа или как сольный проект?

- Как группа, конечно — мы всегда были группой. Этим составом мы играем и репетируем уже более четырех лет. За барабанами Артур Михайленко, гитарист — Алексей Юрьев, бас-гитара — Станислав Галан. И на этот раз с нами будут Дмитрий Леонов — пианист, аранжировщик и саундпродюсер и Юрий Акоп — наш звукорежиссер.

- Ваш концерт в Киеве состоится в День влюбленных 14 февраля. Готовите какую-то особенную программу?

- Последний наш концерт был как раз ровно три года назад. И когда мы обсуждали план возвращения, предварительно договорились с промоутерами, что это будет зима. И Евгений Кибец (основатель концертного агентства Happy Music Group — ред.) сказал: "Давайте не выбиваться из канона — пусть это снова будет 14 февраля". Тем более, у нас романтическая музыка. Поскольку мы не успеваем выпустить полноценный релиз перед концертом, то мы не писали, что это будет новая программа. Будет ли она специальной? Специальным является то, что песню "Ти на першому місці" я играть не буду.

- Почему?

- Надоела. Я думаю, что у каждой группы есть такой материал, от которого просто устаешь. Есть аранжировки, от которых устаешь. Все-таки первый альбом был выпущен в 2005 году — прошло достаточно много времени. Уже были концерты, где мы выбросили эту песню, — и чувствовали себя прекрасно. Люди даже не замечают — сейчас они ждут "Донор" или "Хлопчик для серцебиття", или "Без імені". То есть ты думал, что это твой самый большой хит, а люди подходят на улице и говорят: "Большое спасибо за "Без імені". Некоторые, наверное, вообще и не помнят, что была такая песня.

В целом мы готовим не менее полутора часа материала, чтобы дать публике, которая по нам соскучилась, все, чего она ожидает. И будет немного нового материала. Перед концертом планируем выпустить первый сингл с новой пластинки. Но в принципе мы уже готовим большую программу на лето, на фестивальный сезон. Я всегда подчеркиваю, что для всех участников музыка — это хобби, поэтому и темпы у нас не такие высокие, как у других коллективов.

Слушать Крихітка – Без імені:

- То есть "Крихітка" полноценно возвращается? С альбомом или пока только с отдельными новыми песнями?

- Точно могу сказать, что сейчас есть 3-4 крепкие песни, в которых я уверена. Будем мы их выпускать посинглово или дособираем в альбом — неизвестно. Точно скажу, что ни "Струм", ни "Без імені» не войдут в этот новый релиз — они так и останутся синглами. Мы не будем выпускать "Візитівку" и римейк на Соломию Крушельницкую, которые представили несколько лет назад. Это будут только новые песни.

- А вообще имеет смысл сегодня выпускать альбом? Разве сейчас не время стримингов и потрекового прослушивания?

- Мне кажется, сейчас намного меньше людей слушают альбом от "а" до "я" — действительно, время синглов. С другой стороны, я сама недавно переслушала полностью новые альбомы Ника Кейва и Angel Olsen. Альбом Ланы Дель Рей я также послушала полностью, потому что там одна история, рассказанная в 14-ти треках. Или Билли Айлиш интересно слушать полностью — потому что это знакомство с новым саундом, музыкальным миром. Они сделали этот альбом с братом дома — и мне было интересно это послушать. Но, в принципе, мне кажется, что сейчас проектировать историю и писать десяток треков — это надо иметь яйца и лояльность публики, захочет ознакомиться с концепцией.

Сейчас слишком много музыки, слишком сложные механизмы рекомендаций в стримингових сервисах. И чтобы попасть в эту выборку, нужно совсем иначе строить промо-кампании, чем раньше. Сейчас, выпуская новый релиз, нам всегда нужно учитывать, как теперь Facebook пропускает информацию, каким образом таргетировать аудиторию. С одной стороны, это чрезвычайная свобода. Музыкантам повезло, что можно без лейбла, телевидения и других старорежимных штук выстрелить и получить свой миллион в YouTube. Но ты должен знать правила игры: постоянно обновлять страницу, вовремя публиковать материал. А так как для нас это хобби, мы не слишком стабильный артист.

Честно говоря, я особо ничего не планирую — мы просто написали несколько песен – и просто их выложим. Мы не бизнес-машина, мы менее системные. Написали новые песни, поняли, что мы соскучились по публике, а она — по нам. Для нас это удовольствие от того, что мы делаем, а бизнес-план — на втором месте, если не третьем.

- Недавно Андрей Хлывнюк использовал фрагмент вашей песни "Ангела, як я" в новом треке. С одной стороны, потому что песня известная — ее не нужно было объяснять даже аудитории "Бумбокса", которая шире вашей. С другой — не является ли это саморефлексией и ностальгией по музыке нулевых? Именно потому, что она была не об алгоритмах соцсетей, а об искренности.

- Это просто цитата из песни. Песня была хороша — она ​​почему-то понравилась и была нужна Андрею. Он бы мог взять кусок из Latexfauna — и ему ничего не нужно было бы объяснять. Нормальный сонграйтер всегда искренен. Но сталали эта песня уже классикой? Наверное. Для нескольких тысяч людей, которые знают и любят украинскую музыку, не нужно было объяснять, что это и чье. И да, они чувствуют, что это диалог времени в том числе.

Мне кажется, надо забыть о подходе, когда есть "настоящие музыканты" и "попса". Это очень старый подход еще с 90-х: есть настоящие андеграундные авторы, а есть коммерческая плохо сыгранная вторичная музыка-"однодневка". Потому что очень много постсоветской популярной музыки сейчас имеет культовый статус. Песни, которые в 80-90-е называли попсой, теперь называют трушнимы. Стала музыка менее искренней? Нет. Недавно был тренд на новую искренность — "девочки с фортепиано". Аманда Палмер — современный артист? Да. Она искренняя? Да.

Слушать Крихітка Цахес – Ангела, як я:

- Но она не вписывается в категорию "девочек с фортепиано".

- Для меня вписывается. Алина Орлова — то же самое: женщина-сонграйтер, которая рассказывает историю. Искренняя? Искренняя. Лили Аллен туда же. Alyona Alyona для меня тоже является женщиной, которая рассказывает историю, — просто немного по-другому. Если есть хорошая история, какая разница как ты ее оформляют.

- Но у нас есть такой тренд: начать ценить музыканта после того, как он заканчивает свою карьеру. Это только сейчас о Esthetic Education говорят, что это группа, опередившая время. Разве так же в какой-то мере нельзя сказать и о "Крихітка"?

- Это такая хорошая украинская привычка: сначала тебя не ценят, потом очень осторожно признают — и впоследствии создают ореол культовости, когда ты уже развалился. Так было с "Димна Суміш", так было с "Фактично самі". Так было с большим количеством групп разных жанров, так как была молодая страна и не было шоу-бизнеса. Некому было заниматься аудиторией, все крутили российский контент. Некому было хвалить свое и возводить авторов и исполнителей на пьедестал локальных звезд. Можно было или купить время, или дружить. Когда мы выпустили хорошие песни, которые могли бы играть по радио, не было радиостанций, которые могли бы поставить это в ротацию — буквально одна-две. Конечно, мы делали массовый поп-продукт — никакой не андеграунд. Просто хорошие песни о любви на украинском языке. До сих пор еще очень много токсичного отношения к украиноязычной музыки. Если бы не квоты, я уверена, не "выстрелила" бы куча артистов. Можно по-разному относиться к тому, как они были внедрены и кто получил политические дивиденды из этого, но это было своевременное решение.

- Вы в свое время говорили, что против агрессивного навязывания. То есть все же в результате положительно относитесь к квотированию?

- Понимаете, есть инструменты изменения законодательства. Одно дело — когда определенной политической группе нужны политические дивиденды, и они проплачивают людей, которые срывают концерты русскоязычных исполнителей. Что мы имеем? Возмущение и неприятие. С другой стороны, совершенно точно назрела необходимость открыть двери большему количестве украинской музыки и была нужна политическая воля, я уже не говорю об экономических принципах создания украинского культурного продукта и поддержке своих. Все, чего хотят музыканты, — это иметь окно возможностей. Чем больше окно возможностей, тем больше музыки, тем среда профессиональнее, тем больше конкуренция среди саундпродюсеров и продюсеров. Нужно сделать более качественное законодательство, сделать более качественную инфраструктуру — просто чтобы это стало индустрией, которая приносит стране деньги. Нужно поддерживать национального производителя музыкального контента, платить ему роялти — и принять нормальный закон о роялти, нонешний до сих пор не работает. Права автора вообще не защищены в Украине — это касается и музыкантов, и фотографов, и художников.

- Но ведь совсем недавно принимали соответствующее законодательство в сфере авторского права, и в частности роялти.

- Все получают роялти, однако совсем не в том объеме, в котором это должно быть, поскольку СМИ, хорека, потребители не спешат работать "вбелую". Это не работает так, как в странах, которые защищают свой культурный продукт. И это накладывает свои ограничения на возможности людей, которые занимаются музыкой. Если ты выпускаешь сингл в Великобритании, ты чувствуешь экономический эффект уже в этом квартале. Если ты выпускаешь хороший сингл в Украине, ты, в принципе, можешь вернуться работать на завод после этого.

Слушать Крихітка – Хлопчик для сердцебиття:

- Тогда вопрос к вам как к топ-менеджеру Общественного. Нет опасения, что со сменой власти изменится подход к финансированию культуры?

- Мой опыт последний четырех лет говорит о том, что нужно смотреть на цифры. Есть определенная реальность, есть определенное количество проектов, которые получают финансирование. Однако мы можем сказать, что квоты и финансирование кинематографа уже создали поколение художников и продуктов, которые расширили украинскую культурную территорию. И я уже могу выбирать: мне сходить на "Віддану", "Мої думки тихі" или на "Захара Беркута" и "Ціна правди". Я в восторге от того, что у меня есть выбор. И знаю, что мои коллеги, которые ранее собирали залы на 400 человек, сейчас собирают залы в 1.5 тысячи человек. Это следствие того, что больше украинцев готовы потреблять украинский культурный продукт.

- Но готовы ли они за него платить? Насколько я помню, вы в 2013-м году занимались краундрефандингом, собирали деньги на новую запись — и собрали только половину суммы.

- Начиналась война и было не до того. Собрали бы мы сегодня? Например, Саша Положинский попросил перед Новым годом, чтобы люди сбросились на организацию концертов для военных, — и собрал. Люди готовы направленно платить за что-то интересное и перспективное по их мнению. Особенно это актуально для музыкантов, у которых есть своя аудитория, которая в них верит и поддерживает годами. У нас как у группы есть верное ядро ​​аудитории — и я уверена, что если бы нам нужно было собрать условную тысячу долларов на выпуск сингла, мы бы это сделали.

Будет ли государство выделять меньше денег на культуру? Не думаю. Вопрос, как они будут внутри распределены. Я знаю, что есть реформа художественного образования — и очень важно, чтобы все украинские подростки умели играть на музыкальных инструментах, знали украинские песни — как народные, так рок, поп и хип-хоп. По этим художественными маркерами и формируется гражданин. Я всегда говорю одну и ту же фразу: назовите мне украинский балерину, кроме Екатерины Кухар. Почему вы знаете, условно говоря, Ульяну Лопаткину — и не знаете ни одной украинской балерины? Почему люди не хотят видеть свое?

- Наверное, из-за комплекса неполноценности.

- Вот, собственную. И это то, с чем должна бороться пропаганда. Для меня музыка — хобби, я не выпустила десятков альбомов. Но я как культурный деятель имею определенные взгляды и делаю все для популяризации украинского музыкального продукта. И мне кажется, что радиостанции наконец увидели, что можно зарабатывать на рекламе, транслируя украинские песни, что даже мем "охрана, отмена" может приносить аудиторию. И я надеюсь, что у программных директоров и владельцев радиостанций расширились взгляды на музыкальный рынок Украины. Потому что раньше за участие в телешоу российским звездам платили гонорар, а украинским — "Спасибо, что вас показали". Мне кажется, что это время уже в прошлом.

Смотреть видео Крихітка – Istok Live Sessions:

- Мы сейчас говорим о развитии современной украинской культуры, но при этом в тех же питчингах на госфинансирование приоритет по отдельной статье предоставляется историческим и героическим фильмам.

- Потому что у нас их нет. Нам надо их накопить и восполнить этот пробел.

- Но часто эти фильмы в прокате не отбивают даже заложенный бюджет и формируют ложный образ плохого украинского кино. При этом сейчас вышел абсолютно современный украинский фильм "Мої думки тих" с совершенно явной украинской айдентикой — и он собирает полные залы. Не стоит ли тогда начать отходить от этого глубинного историзма?

- Представьте себе культурную пирамиду Маслоу. На первой ступени, где первичные потребности, должны быть исторические фильмы — условно говоря, драма о Винниченко, жизнеописание Франко. Там должно быть что-то — и все люди должны знать это. А у нас там не было ничего. "Мої думки тихі" — они где-то наверху. У нас на этой нижней ступени были куски советизации — то, что сейчас разваливает нашу идентичность. Поэтому украинец и не знает, кто он: немного из УСРС или одной ногой в Европе? Да, нам нужны дорогие костюмированные исторические драмы — так же, как нам нужны современные модерновые истории. Нам в принципе нужно украинского культурного продукта втрое больше, чем есть.

- Но при этом не является ли это своеобразным сопротивлением самой устойчивой государственной культурной системы? Например, когда на Шевченковскую премию номинировали группы DakhaBrakha и Vivienne Mort, классические представители искусства очень агрессивно выступили против.

- Потому что у них нет других премий. Назовите мне академические премии, которые так же широко интересуют массовые СМИ. Им тоже нужен свой "Оскар". И я понимаю, почему людям обидно: потому что у них отбирают последнюю форму государственного признания. DakhaBrakha можно так же наградить любой музыкальной премией, а академические оркестры из небольших городов — нет. Классическое искусство — это также искусство. Там есть прорывы, там есть новые имена, там есть интересная музыка. Простите, все знают Любомира Мельника — он собирает полные залы.

- Он украинец по происхождению, однако как музыкант он состоялся все же за рубежом. Когда кто-то становится известным за пределами Украины, на него обращают внимание и здесь — это тоже известная история.

- Но есть уже и обратная история — Alyona Alyona. Она сначала стала известной у нас. Возвращаясь к Шевченковской премии, мы должны понимать, что для академического искусства раньше это было окном возможностей в СМИ. А сейчас у них отбирают даже это — конечно, они возмущены, что имена, которые и так медийные и известные, получают и это место под солнцем. Наверное, нам просто нужна какая-то еще классическая премия, о которой будут знать все.

- И напоследок все же спрошу: в одном из интервью многолетней давности вы говорили, что вы как музыкант и вы как гражданин — это разные понятия, которые никогда не станут единым целым. И вот сегодня у вас как у автора уже кроме романтических песен появилась гражданская лирика. Теперь все же эти понятия для вас неразделимы?

- Вообще музыканты — это те, кто чувствует дух времени. Когда много тысяч людей погибло на Востоке, когда люди разочарованы настолько, что выбрали "киношного" президента, — конечно, это не может не отражаться на том, что я чувствую. Было очень важным создать ряд песен о войне — и многие артисты прожили это и создали эти песни. Мы также написали песню об отношениях волонтеров и военных. Да, это пример гражданской лирики — первый для нас. Не звучит слово "война", но контекст понятен. Превратится ли "Крихітка" в площадку для политических высказываний? Нет. Потому что как автор я нахожу другие сюжеты и меня волнуют другие вещи — персональные, в первую очередь.