Нейромонах Феофан отметит 10-летие в Киеве: 15 апреля, клуб Atlas

Таинственный электронный проект возвращается с большим сольным концертом. В программе — все хиты, народные гуляния и неизменные Никодим и Медведь.

Когда: 15 апреля 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Известный "древнерусский" драм-н-бэйс музыкант Нейромонах Феофан вместе со своими неизменными спутниками диджеем Никодимом и Медведем возвращаются в Киев. 15 апреля в клубе Atlas проект отметит масштабным сольным концертом собственное десятилетие.

Нейромонах Феофан — это сочетание несочетаемого: мощный современный драм-н-бэйс и вокальные традиции и мотивы Древней Руси, ироничные тексты и тема природы и физического труда. Поклонники обожают этот проект за его концептуальность и постмодерн, критики ругают за незамысловатую музыкальную составляющую, однако отмечают высокий уровень стилизации.

За 10 лет карьеры на счету Нейромонаха Феофана — три полноформатных альбома, серия из четырех связанных между собой мини-альбомов, несколько синглов и миллионные просмотры клипов на YouTube. А еще — громкие выступления на фестивалях и полные залы на сольниках в странах СНГ и Прибалтики. Для праздничного тура в честь десятилетия команда Нейромонаха Феофана, как и всегда, подготовила особую шоу-программу. Поэтому уже 15 апреля в киевском клубе Atlas вас ждут настоящие народные гуляния, таинственные гости в стилизованных костюмах, традиционный интерактив со зрителями и, конечно, все самые популярные треки Нейромонаха Феофана.