Nightwish сообщили подробности нового альбома: презентация в Киеве — 29 мая

Human. : II: Nature. станет первым двойным релизом группы. Киев одним из первых услышит новый альбом культовых музыкантов.

Когда: 29 мая 2020

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1350 грн, в продаже на Concert.ua

Финская симфо-метал группа Nightwish раскрыла информацию о своем новом девятом студийном альбоме. Итак, новая пластинка группы получила название Human. :II: Nature. и увидит свет уже 10 апреля этого года.

"Туомас (Холопайнен — ​​основатель и автор большинства песен Nightwish, ред.) как-то сказал, что каждый раз, когда он создает новую пластинку, он пытается запечатлеть что-то редкое и уникальное, памятный и настоящий альбомный опыт. В 2020 году он обязательно снова достигнет своей цели. Мы завершили запись и с гордостью объявляем название, обложку и треклист. Human. :II: Nature. выйдет 10 апреля 2020", — сообщила группа.

Долгожданная запись — первая за 5 лет с момента выхода альбома Endless Forms Most Beautiful (2015) — будет издана в формате двойного альбома: основной релиз, содержащий 9 новых песен, и дополнительный CD, на котором будет только один длинный инструментальный трек, разделенный на восемь глав. Вот полный треклист альбома Human. :II: Nature.:

Диск 1:

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How's The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

Диск 2:

01. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World — The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World — The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Ad Astra

Human. :II: Nature. — первый двойной альбом Nightwish. Его запись началась в августе 2019-го года родном городе Холопайнена. Некоторые этапы работы над релизом проводились в студии Petrax и британском замке Тройкингтон. Как и в случае с предыдущими альбомами Nightwish, в записи принимал участие оркестр, однако, по словам Холопайнен, работа с ним отличалась от предыдущего опыта группы.

А уже 29 мая 2020 Nightwish привезут свой новый альбом в Украину. Концерт культовых финских симфо-металлистов состоится в киевском клубе StereoPlaza.