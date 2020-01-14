Nightwish завершили работу над новым альбомом

Группа планирует отправиться в тур весной сразу после релиза

Симфо-рок группа Nightwish закончила работу над своим новым альбомом. Об этом музыканты сообщили со страниц в соцсетях. Ни название релиза, ни точная дата его выхода пока не разглашаются – известно только, что выход альбома запланирован на весну 2020 года на лейбле Nuclear Blast.

Пластинка станет уже девятым студийным релизом Nightwish – и первым за пять лет (предыдущий альбом Endless Forms Most Beautiful вышел в 2015-м). Ранее участники группы говорили, что в него войдет 10-11 песен. Также в процессе работы над новыми композициями вокалистка Флор Янсен рассказывала, что она очень довольна записью. По словам Янсен, предстоящий релиз – это именно то, чего ждут поклонники группы.

Впрочем, у фанатов Nightwish скоро будет возможность это проверить. Уже весной легендарная группа отправляется в мировой тур – и 29 мая представит свой новый альбом в Украине, на сцене киевского клуба Stereo Plaza. На разогреве у самой известной финской симфо-рок группы выступят их молодые земляки Beast In Black.

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