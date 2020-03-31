Одиночество среди полей: виолончелист HAUSER выпустил новое видео

Идея записать композицию The Lonely Shepherd для своего сольного альбома пришла музыканту после просмотра фильма Квентина Тарантино.

Когда: 27 мая 2020 года

Где: Дворец Украина (ул. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

Один из двух участников известного дуэта 2Cellos хорватский виолончелист Степан Хаусер (HAUSER) поделился с поклонниками новым видео. Ранее всемирно известная композиция The Lonely Shepherd авторства немецкого композитора Джеймса Ласта вышла на сольном альбоме Хаусера Classic. Кстати, впервые этот инструментальный стандарт виолончелист услышал в саундтрек фильма "Убить Билла" Квентина Тарантино.

Смотреть видео HAUSER – The Lonely Shepherd:

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В альбом Classic вошли некоторые из самых любимых классических мелодий HAUSER, аранжированные им для виолончели. В записи также принимал участие Лондонский симфонический оркестр. "Это самые красивые, романтичные мелодии, когда-либо написанные в классической музыке выдающимися композиторами, сыгранные на виолончели – самом красивом и романтическом инструменте из всех", – говорит музыкант.

Слушать HAUSER — Classic:

Открывает альбом Classic интерпретация шедевра Чайковского "Лебединое озеро". Также в релиз попали "Концерт №2 для фортепиано" Рахманинова, три произведения Моцарта и "River Flows in You" южнокорейского композитора Йируми. А вот услышать все эти произведения вживую в исполнении HAUSER вы сможете уже этой весной – 27 мая в киевском дворце "Украина".