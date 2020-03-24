Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине: вторая неделя

Мировая пандемия коронавируса COVID-19 и вынужденный карантин стали причиной закрытия границ, прекращения сообщения между странами, отмены крупных спортивных соревнований и концертных туров. Однако музыку не остановить – артисты устраивают концерты онлайн.

Записи онлайн-концертов, состоявшихся на первой неделе карантина, вы можете просмотреть по ссылке.

Карантин Live: марафон онлайн-концертов от СЛУХ

Музыкальное медиа запускает марафон онлайн-концертов украинских артистов. Стартуют во вторник, 24 марта в 20:00. Будут выходить в эфир, пока это будет возможно.

Все это будет происходить только благодаря вашим просмотрам и неравнодушию. Организаторы будут благодарны за возможность поддержать СЛУХ и исполнителей и перечислять любые средства во время просмотра. Первая гостья – бандуристка Марина Круть.

Джамала

Онлайн-концерт певицы запланирован на 24 березня, 19:00. А пока Джамала разогревается каверами.

Death Cab for Cutie

Без Гиббард, фронтмен американских рокеров Death Cab for Cutie, будет играть и стримить из дома каждый день в течение нескольких недель, поэтому подписывайтесь на канал группы в YouTube, чтобы не пропустить. А пока – запись последнего из лайвов.

Sofi Tukker

Регулярно для фанатов играет и этот веселый поп-дуэт. Правда, не совсем лайвы, а диджей-сеты, но тоже хорошо. Трансляции проходят в Facebook и Instagram.

Diplo

Артист решил регулярно транслировать DJ-сеты прямо из собственной гостиной. Чтобы не пропустить трансляцию, советуем подписаться на YouTube-канал Diplo. Ближайший стрим – 25 марта в 4 утра.

Уже прошедшие концерты

Years&Years

Фронтмен британского трио Олли Александр в прямом эфире пообщался с поклонниками и сыграл несколько песен под аккомпанемент клавишных. Посмотреть запись лайва можно на Instagram-странице группы.