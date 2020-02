Панк-рок группа Sum 41 выступит на UPark 2020

Канадские панки возвращаются в Киев, чтобы сыграть новый альбом Order in Decline и разделить фестивальную сцену с My Chemical Romance.

UPark Festival продолжает объявлять участников: в Украину возвращаются легендарные канадские панки Sum 41. Они сыграют на фестивале в один день с My Chemical Romance – 9 июля 2020 года. Билеты на UPark Festival появятся в продаже 5-го февраля на Concert.ua.

Sum 41 – одна из самых известных панк-рок банд не только Канады, но и мира. Первый альбом All Killer No Filler (2001) – и сразу прорыв, мультиплатиновый статус и первое место в чарте Billboard. По результатам более чем 20 лет группа продала сотни тысяч пластинок, получила кучу наград и номинацию на Грэмми.

Последний раз в Украине Sum 41 были в далёком 2011-м – и вот они возвращаются со своим седьмым студийным альбомом Order in Decline, вышедшим в 2019 году.

В этом году UPark Festival 2020 состоится уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.