Павел Артемьев представил первый сингл с будущего альбома

Новую пластинку музыканта услышим уже осенью, а через несколько недель сможем увидеть вживую проект ARTEMIEV в Киеве.

Когда: 26 апреля 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Музыкант и актер Павел Артемьев выпустил макси-сингл "Небо кувырком" – первую студийную работу с будущей пластинки своего проекта ARTEMIEV, выход которой запланирован на осень. В релиз вошли радийная и акустическая версия песни, а также ремикс от The Buddhas.

Слушать ARTEMIEV – Небо кувырком:

В общем, я решил, что надо быть счастливым. Так просто постановил для себя. Каждодневные новости лучше всего объясняют мое желание. Если мы сами не будем себя как Мюнхгаузены вытягивать за волосы из болота, то можно просто сойти с ума. Будем сами поводами для хороших новостей. Даже в карантинах можно танцевать. Наша первая песня с будущего альбома называется "Небо кувырком". И она здесь для того, чтобы даже грустные дни становились немного веселей,

– пояснил Павел Артемьев.

Макси-сингл Артемьев выпустил специально накануне нескольких запланированных на весну выступлений – в том числе и в Киеве. В Украину проект ARTEMIEV приедет уже во второй раз, однако впервые с сольным выступлением – в декабре музыканты были специальными гостями на концерте инди-группы СБПЧ. Так что украинские слушатели станут первыми, кто услышит новые песни из будущего альбома.