Песня Sofi Tukker стала главной музыкальной темой сериала "Новый папа" Соррентино

Продолжение провокационной истории с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях получило свой саундтрек.

Трек американского электронного дуэта Sofi Tukker стал саундтреком к визуальной смеси сексуальности и абсурда во вступительной заставке к сериалу Соррентино "Новый папа". Так, под песню Good Time Girl группа монахинь в нижнем белье танцует у креста под светом стробоскопов. Все в лучших традициях итальянского режиссера — визуально совершенно и провокационно.

"Новый папа" стал продолжением успешного сериала "Молодой папа" Паоло Соррентино. Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. Премьера сериала состоялась 10 января на телеканале Sky Atlantic.

Sofi Tukker — американский электронный дуэт, состоящий из певицы Софи Хоули-Уэлд и хаус-диджея Такера Халперна. За свою музыкальную карьеру группа была дважды номинирована на Грэмми. Песня Good Time Girl, использованная в сериале Соррентино, записана при участии певицы Чарли Баркер и выпущена на дебютной пластинке дуэта в 2018-м.

В прошлом году зажигательный дуэт уже покорил своими хитами украинских зрителей — и вот группа возвращается со свежим мини-альбомом Dancing on the People. 27 апреля Sofi Tukker выступят в Киеве в клубе Bel etage.

Вы можете купить билеты на Sofi Tukker на Concert.ua онлайн.