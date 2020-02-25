Певец Миша Марвин выпустил песню-обращение ко всем девушкам

Уже весной артист лейбла Black Star приедет на родину с сольным концертом. А вот новую песню "Не надо быть сильной" вы можете послушать прямо сейчас.

Когда: 3 апреля 2020 года

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 599 грн, в продаже на Concert.ua

Российский певец украинского происхождения, подписанный на лейбл Black Star, Миша Марвин презентовал новую песню "Не надо быть сильной". После того, как трек выложили в сеть, артист записал обращение ко всем девушкам.

"Девушки, я хочу пожелать каждой из вас, чтобы вы нашли того сильного мужчину, чтобы он был рядом с вами. Помните, что вы заслуживаете лучшего. Просто позвольте нам заботиться о вас, будьте женственными и нежными", – говорит Миша Марвин.

Слушать Миша Марвин – Не надо быть сильной:

Миша Марвин – брат известной украинской певицы Tayanna и соавтор альбома "Холостяк" российского рэпера Егора Крида. Родился в Черновцах, после окончания школы переехал в Киев. В 2013-м году как автор начал сотрудничество с лейблом российского рэпера Тимати Black Star, однако очень быстро начал собственную карьеру певца.

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В апреле Марвин вернется в родную Украину с сольным концертом. Для киевской публики Марвин готовит специальную программу. К тому же, недавно певец вместе с HammAli & Navai выпустил песню на украинском языке "Я закохався", которую обязательно планирует сыграть на родине.