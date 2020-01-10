Певица Georgia выпустила новый альбом и скоро представит его в Киеве

Новой британской электропоп-королеве понадобилось несколько лет, чтобы записать свою вторую пластинку

Британская певица и мультиинструменталистка Georgia выпустила свой второй студийный альбом Seeking Thrills. В него попали 13 песен, почти половина из которых вышла ранее в формате синглов.

Во время работы над вторым альбомом 29-летняя певица спряталась на несколько лет в своей домашней студии, вдохновляясь творчеством таких музыкантов, как Джонни Митчелл, Кейт Буш и Нил Янг. Поэтому Seeking Thrills — это яркий электропоп, свежий и амбициозный, которому найдется место на танцполах.

"Эта запись была вдохновлена людьми, которых я видел на танцполах по всему миру, удивительной историей тех, кто занимается хаусом и техно, с начала 80-х и до наших дней, и путешествиями, с которыми мы, люди, идем по жизни", — говорит девушка.

Кстати, все инструменты при записи альбомов Georgia записывает сама. Ее отец — Нил Барнз из электро-дуэта Leftfield. И хотя девушка едва не сделала карьеру в профессиональном женском футболе, все же детство в отцовской студии сказалось. По словам Georgia, она пропиталась танцевальной музыкой. "Я как человек состою из хауса и техно. У нас дома постоянно звучала музыка Фрэнки Наклз, все альбомы Trax, а также Джефф Миллз, Underground Resistance, Model 500. Они навсегда остались в моих представлениях о продакшн, битах — этом всем", — говорит певица.

Сейчас Georgia готовится к своему большому европейскому туру, который начнется в следующем месяце. А уже в последний день зимы, 29 февраля, певица презентует свой новый альбом в Киеве на сцене Caribbean club. Кстати, во время лайвов она сама играет на барабанах и синтах — и эту танцевальную экспрессию действительно стоит увидеть.

Билеты на Georgia в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.