Pianoбой объявил большой весенний тур по Украине

После праздничного концерта в киевском Дворце спорта Дмитрий Шуров отправится в еще 11 украинских городов.

Дмитрий Шуров и группа Pianoбой анонсировали большой украинский тур в поддержку нового альбома "Хистори". Сразу после праздничного концерта с оркестром в Киеве музыканты выступят еще в 11-ти городах Украины. Билеты на концерты Pianoбой в Киеве и Львове уже в продаже на Concert.ua.

Украинский весенний тур Pianoбой

"Никто не знает, что будет дальше, и переживем ли этот нервный срыв. Поэтому встречаемся в ваших городах, отрываемся по полной, творим вместе нашу хистори!", – обратились к поклонникам музыканты.

Кроме того, киевских слушателей ожидает специальное шоу, ведь концерт состоится 8 марта – и объединит в себе не только празднование Международного женского дня, но и собственно презентацию нового альбома "Хистори" и 10-летний творческий юбилей Pianoбой. "Это будет вечер празднования жизни как она есть – с ее эмоциональными моментами. Все – молодые и с опытом, пары и одинокие, влюбленные и после тяжелого разрыва – мы все будем чувствовать, что мы в одном космическом корабле, который несет нас к вершинам" , – обещает группа.

Смотреть видео Pianoбой – Все Що Тебе Не Вбиває:

Вместе с новыми композициями на концерте прозвучат уже полюбившиеся слушателям "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" и другие известные песни.