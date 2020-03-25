Placebo остановили запись нового альбома из-за пандемии

Музыканты уже несколько месяцев фактически находятся в изоляции из-за работы над новой пластинкой. Однако все же решили придерживаться общих правил карантина.

Британская рок-группа Placebo, работающая сейчас над своим восьмым студийным альбомом, решила приостановить запись на время карантина. Об этом на своей странице Instagram сообщил бас-гитарист группы Стефан Ольсдаль.

Как большинство из вас знает, Placebo есть – были! в студии. Последние несколько месяцев мы практически находились в групповом карантине, несколько недель подряд были закрыты в замкнутом пространстве, куда не допускались посторонние. Мы ехали туда и обратно одной машиной и возвращались домой только спать. Таким образом, мы чувствовали, что изолировали себя, но этого было недостаточно ",

– написал Ольсдаль.

Поэтому в свете последних событий в мире и Великобритании в частности группа решила остановить работу над новым альбомом. "Сейчас, когда пол ушел из-под ног, я немного потрясен – уверен, как и многие из вас. Разочарован, раздражен, растерян и немного напуган. Что теперь? У всех нас есть много вещей, с которыми можно справиться. Вопрос только, как это сделать, не опуская при этом рук – когда так легко впасть в депрессию и позволить себе уйти. Я был там – я знаю, насколько это легко. Но, черт побери, мы идем в новые времена, новые возможности! " – утверждает музыкант.

Бас-гитарист Placebo призвал поклонников дать себе время приспособиться к новым реалиям и сосредоточиться на собственном ментальном здоровье. "Ничто не останавливается, все просто меняется – и это тоже нормально. Оставайтесь в безопасности и делайте то, что правильно, – и я знаю, что вы знаете, что это. Заботьтесь друг о друге и увидимся на другой стороне ", – обратился к фанам Стефан Ольсдаль.

Смотреть видео Placebo – Slave To The Wage:

Последний на данный момент студийный альбом группы Loud Like Love вышел в 2013 году. Последний раз в Украине Placebo были в 2018 году – закрывали Atlas Weekend. В этом году они возвращаются, чтобы возглавить главную сцену фестиваля 11 июля. Билеты на Atlas Weekend 2020 в продаже на Concert.ua.