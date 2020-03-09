Поп-панк группа "кис-кис" выпустила новый мини-альбом
В ЕР вошло три трека, каждый из которых – замечательный образец классического поп-панка нулевых.
Когда: 31 марта 2020 года
Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)
Стоимость билетов: от 399 грн, в продаже на Concert.ua
Женская поп-панк группа "кис-кис" презентовала новый ЕР "Друзья". В релиз вошли три песни – одноименная "Друзья", а также "Весна" и "Не уходи". Послушать их можно прямо сейчас.
Слушать кис-кис – Друзья:
Презентация состоялась накануне начала большого тура группы, в расписание которого вошли пять украинских городов: Харьков, Днепр, Одесса, Полтава и Киев.
"кис-кис" – это дуэт, состоящий из вокалистки Сони и барабанщицы Алины. Менее чем за два года сотрудничества девушки успели выпустить дебютный альбом "Юность в стиле панк" и ЕР "Магазин игрушек для взрослых", песни из которых мгновенно становились хитами.