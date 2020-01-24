Поп-звезда LP возвращается в Украину: 16 апреля, Дворец спорта

Американская певица Лаура Перголицци привезет в Киев свой новый альбом Heart To Mouth.

Когда: 16 апреля 2020 года

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 799 грн, в продаже на Concert.ua

Известная американская поп-певица LP очередной раз выступит в Киеве. Большой сольный концерт звезды состоится 16 апреля во Дворце спорта. Как и прежде, в Киев LP привезет свой пятый студийный альбом Heart To Mouth.

Эта пластинка окончательно закрепила LP в статусе поп-певицы международного масштаба. В Heart To Mouth сонграйтерка откровенно говорит о любви, страхе, неуверенности, неверности и искуплении. Альбом соединил в себе поп, рок и электронное звучание, а удивительный вокал и стиль исполнения LP сделали пластинку по-настоящему чувственной.

Несмотря на то, что как сольная певица Лаура Перголицци (настоящее имя LP) гастролирует уже почти 20 лет, действительно прорывным для нее стал лишь 2015-й и выход хита Lost on You. К тому времени талантливая сонграйтерка написала множество песен для больших поп-звезд – таких, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys и другие. Однако, в конце концов, все стало на свои места – и сегодня LP является одной из самых ярких и любимых поп-музыкантов. Ее видео собирают сотни миллионов просмотров, а концертные площадки в туре раскупают заранее.

И конечно, Лауру любят в Украине. Она четыре раза выступала с большими сольными концертами в Киеве и один раз – на фестивале Atlas Weekend. Более того, по словам певицы, ее концерт во Дворце спорта в 2017 году был самым масштабным для нее на тот момент! Неудивительно, что LP отвечает Украине взаимной любовью – и в очередной раз возвращается, чтобы сыграть здесь еще одно большое и по-настоящему незабываемое шоу.