Потрясающие факты о шоу The Illusionists: Бродвей, высокие технологии и магия без барьеров

Этой весной в Киев возвращается самое кассовое бродвейское шоу The Illusionists. По зрелищности это магическое представление сравнивают с Cirque du Soleil. Почему это шоу стоит увидеть собственными глазами – в материале от Афиша 24.

Когда: 2-5 апреля 2020 года

Где: Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 590 грн, в продаже на Concert.ua

Шоу The Illusionists – это грандиозное высокотехнологичное действо, в котором профессиональные трюки от иллюзионистов с мировыми именами граничат с настоящей магией. В программе – опровержение законов физики, левитация и оживление предметов, удивительное спасение и чтение мыслей. Без преувеличений, такому шоу позавидовал бы сам Гудини. Это представление посмотрели зрители более 200 городов в 25 странах мира – и вот почему.

Читайте также: В Украине покажут впечатляющее бродвейское шоу иллюзионистов

Шоу родом с Бродвея

Сегодня The Illusionists называют "Цирком Дю Солей в мире магии". Постановка дебютировала в 2012 году на сцене Сиднейской Оперы в Австралии. Дальше были — рекордные кассовые сборы в Мельбурне, Лондоне и Мехико. Однако, переломным моментом для успеха шоу стало выступление иллюзионистов на Бродвейской сцене, где его мгновенно окрестили самой успешной постановкой в ​​истории. С тех пор шоу собирает полные залы независимо от географии — будь то в Европе или в Азии — своими выступлениями Иллюзионисты покорили уже 40 стран на мировой карте.

The Illusionists мастерски сочетают классические трюки с современными технологиями

Лучшие иллюзионисты мира

Своим составом The Illusionists напоминают команду супергероев. В спектаклях принимают участие семь магов, каждый из которых профи в особой специализации: они могут читать ваши мысли, сбегать из жестоких камер пыток, проходить сквозь стены и левитировать. Их перфомансы столь эффектны, что ими увлекается даже легенда магии Дэвид Копперфильд. Время от времени состав участников меняется и дополняется новым спектром трюков — таким образом шоу постоянно развивается и трансформируется.

Баланс на грани жизни и смерти

Иллюзионисты не боятся заигрывать со смертью. Именно поэтому их выступления и захватывают дух. Джеймс Мор (более известный как Фальсификатор) специализируется на рискованных трюках, как например, вращении на острие меча. Эндрю Бассо называют "лучшим эскапистом нашего времени" и вот почему — всего за несколько минут он демонстрирует мастерское освобождения из водяной камеры пыток. В то время как Аарон Кроу (известный под псевдонимом Воин) зубами ловит пули и почти полностью останавливает работу своего сердца.

Джеймс Мор во время исполнения одного из трюков

Магия без возрастных барьеров

Синтез различных жанров перфоманса превращает шоу The Illusionists в целостное эпическое приключение, где невозможно отличить реальность от иллюзии. Сюжетная архитектура каждого акта спектакля построена таким образом, чтобы заинтересовать всех зрителей независимо от их возраста. Шоу сочетает в себе искусство уличной магии, интерпретирует безумные трюки легендарного иллюзиониста Гарри Гудини и даже демонстрирует комедийные перформансы.

Высокотехнологичное шоу

Сочетание инновационных технологий и впечатляющих визуальных эффектов переносят классику магических традиций The Illusionists в новую эпоху. "Мы понимаем, что одними лишь трюками и мистикой зрителей сейчас не удивишь, — рассказывают продюсеры шоу, — Именно поэтому мы интегрируем в спектакль театральные и танцевальные постановки, экспериментируем со спецэффектами, костюмами и музыкой, а также пытаемся сделать шоу максимально интерактивным". Так сквозь магию Иллюзионисты вступают со зрителями в открытый диалог.