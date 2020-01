Релиз The Comet Is Coming стал альбомом года: 7 февраля группа представит его в Киеве

Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery победил в своей номинации благодаря голосам слушателей радиостанции.

Когда: 7 февраля 2020 года, 19:00

Де: CARIBBEAN club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 740 грн, в продаже на Concert.ua

Пластинка британской группы The Comet Is Coming — Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery получил звание альбома года по версии радиостанции Worldwide FM. Победителя в этой номинации определяли сами слушатели, отдавая свои голоса за любимый релиз 2019-го года.

"Огромное спасибо всем, кто голосовал за нас и поддерживал нас с этой записью, приходил на концерты и покупал альбом. Это имеет для нас огромное значение ", — поблагодарили своих поклонников The Comet Is Coming.

Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery — это второй студийный альбом британцев, который вышел весной прошлого года. В него вошло девять треков, один из которых — фит с известной английской поэтессой Кейт Темпест. В целом как критики, так и слушатели восприняли его очень положительно: авторитетное издание Pitchfork оценило релиз на 7,8 баллов из 10, а на обзорном агрегаторе Metacritic альбом имеет среднюю оценку 83 балла из 100.

7 февраля The Comet Is Coming впервые приедут в Украину с концертом. Выступление состоится в Киеве в Caribbean Club в рамках Selector Live — серии концертов, организованных Британским Советом в партнерстве с локальными музыкальными агентствами. Гостями Selector Live в разные годы становились British Sea Power, Young Fathers, Slaves, Ghostpoet, Everything Everything, Max Cooper, Benjamin Clementine и другие.

Кто такие The Comet Is Coming?

The Comet Is Coming — группа из Лондона, сочетающая в своей музыке элементы джаза, электроники, фанка и психоделического рока. Название группы происходит от одноименной пьесы BBC Radiophonic Workshop. Неудивительно, что визуальная составляющая творчества основана на космическом пространстве и научной фантастике. Музыкальные критики называют группу лучшими последователями традиций космического джаза и хвалят за сочетание его с афробитом и электроникой.

Дебютный альбом группы Channel the Spirits вышел в 2016 году. За него The Comet Is Coming получили номинацию на одну из самых престижных музыкальных премий Великобритании Mercury Prize. Сейчас группа находится в мировом туре в поддержку своего второго альбома Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery, вышедшего весной 2019-го года.