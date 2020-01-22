Рэпер Lil Pump впервые выступит в Украине

Самый успешный представитель новой волны хип-хопа и автор хита Gucci Gang приедет в Киев весной.

Когда: 28 мая 2020 года

Где: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 999 грн, с 24-го января в продаже на Concert.ua

В Украину с первым концертом приезжает известный американский рэпер Lil Pump. Яркая звезда новой волны хип-хопа выступит 28 мая в киевском клубе Stereo Plaza. Билеты в продаже с 24-го января.

Lil Pump начал свою карьеру в 15, выложив дебютный трек на SoundCloud. Уже через полтора года у рэпера вышел первый альбом, который быстро сделал его всемирно известным. Сегодня Lil Pump 19 лет — и он один из самых успешных представителей хип-хопа, который диктует новые музыкальные тренды. Миллионы слушателей, номинации Billboard Music Awards и MTV Video Music Awards, попадание в Billboard Hot 100 — это все о молодом рэпере. А еще — собственный мем, который вы точно знаете. Эщкере, эщкере, эщкере!

Фаны Lil Pump обожают его за свободные взгляды и простые тексты, не имеющие ничего общего с романтикой. И конечно, провокационный внешний вид рэпера. Все это — и тот самый хит Gucci Gang, куда же без него — ждет украинских любителей хип-хопа уже 28 мая.