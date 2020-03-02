Рэпер Face возвращается с туром в Украину

Скандальный рэпер выступит в нескольких городах – Харькове, Полтаве, Запорожье и Киеве.

Один из самых скандальных современных исполнителей и лицо минималистик-трепа Face приедет с концертами в Украину. Выступления рэп-героя молодежи запланированы сразу в нескольких городах – и это станет первым крупным украинским туром Face. В программе – новый альбом 12 и все любимые хиты.

Расписание украинского тура Face:

7 сентября – Харьков, Арт-завод "Механика" ;

; 8 сентября – Полтава, Villa Крокодила ;

; 9 сентября – Запорожье, РЦ "Капиталистъ" ;

; 11 сентября – Киев, Зеленый театр.

Смотреть видео Face – Юморист:

Face – аутсайдер, которому в 22 удалось стать музыкантом года по версии журнала GQ и кумиром миллионов. Его песни разбирают на цитаты, причем не только фаны, но и другие музыканты. Он поет о жизни современной молодежи, показывая ее такой, какая она есть.

За 5 лет музыкальной карьеры Face выпустил четыре студийных альбома, каждый из которых полон социальных тем и противоречий – впрочем, как и сам рэпер. Дух протеста заставляет Face взрываться крайностями и выливать всю свою энергию в безудержный бунтарский флоу и опасные агрессивно непримиримые тексты.