Рэпер Ghostemane объявил новые даты концертов в Украине

Выступления в Киеве и Львове перенесены на осень. Так что, скорее всего, к нам рэпер приедет уже с новым альбомом, работой над которым сейчас занят.

Американский рэпер Ghostemane все же приедет в Украину с концертами. Два мартовских выступления артиста в Киеве и Львове из-за карантина и отмены всего европейского тура переносятся на осень. Места проведения остаются неизменными, все приобретенные ранее билеты – действительны.

Так что уже этой осенью Эрик Уитни (настоящее имя рэпера) в третий раз посетит Украину. Ghostemane принадлежит к новой волне хип-хопа, которая ищет вдохновение не на улицах или в тюрьме, а в жанрах, которые невозможно представить совместимыми с рэпом вообще – например, Уитни нашел свое в тяжелой музыке. Дьявольская читка под рок, хардкор или дум-метал? Легко. Неудивительно, что его треки собирают сотни миллионов просмотров на YouTube.

Смотреть видео Ghostemane – Mercury:

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Известно, что сейчас Ghostemane готовит к релизу новый альбом. Пластинка будет называться Anti-Icon и выйдет в этом году.