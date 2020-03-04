Рэпер Ghostemane отменил весенний тур: концерты в Украине переносятся

Причины отмены всех европейских концертов не сообщаются. Новые даты шоу будут известны после согласования с представителями артиста.

По неизвестным причинам американский рэпер Ghostemane отменил все запланированные европейские концерты. Не приедет артист в том числе и в Украину, где у него должны были состояться сразу два шоу – в Киеве и Львове. Представители артиста и локальные организаторы обещают согласовать и сообщить поклонникам Ghostemane новые даты в ближайшее время. Все приобретенные билеты на шоу останутся действительными.

Обращаюсь ко всем своим фанатов из Европы. Мы решили перенести остальные шоу HIADICA Tour. В связи с непредвиденными обстоятельствами, я не в силах представить шоу, которое вы заслуживаете. Все билеты будут действительны на новые даты. Совсем скоро я вернусь, это будет гораздо масштабнее, лучше, громче. Люблю вас всех!

– Ghostemane

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"Настоящие поклонники знают, насколько сильно я боюсь быть вынужденным делать нечто подобное. Никогда раньше ничего не переносил. Вся ваша поддержка сейчас значит больше, чем все, и будет возмещена. Я никогда не подводил вас раньше – и не буду ", – обратился музыкант к своим фанам.

Известно, что сейчас Ghostemane готовит к релизу новый альбом. Пластинка будет называться Anti-Icon и выйдет в этом году.