Рэпер Noize MC провел открытый онлайн-урок по написанию хитов

Звезда хип-хопа является наставником молодых музыкантов в рамках закрытого образовательного проекту. Однако из-за карантина Иван Алексеев решил провести мастер-класс для всех желающих.

Когда: 15 мая 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

Российский рэпер Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, во время карантина провел открытый урок музыки. Артист с ноября прошлого года участвует в одном из образовательных проектов для молодых музыкантов. "У нас здесь происходят занятия в очень необычной музыкальной школе. Мы собираемся в составе нескольких групп – у нас их пять – создать пять ЕР в самых разных жанрах. Ребята репетируют, создают композиции и присылают мне, чтобы получить обратную связь", – пояснил Алексеев суть проекта.

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Из-за карантина учебный процесс перешел в онлайн, поэтому Noize MC решил сделать один из уроков открытым для всех желающих. "Сейчас, когда школы закрыты и многие остаются дома, не время отказываться от того, что по-настоящему любишь", – утверждает музыкант. Посмотреть запись своеобразного мастер-класса по созданию песен от звезды российского хип-хопа вы можете прямо сейчас.

А уже после завершения карантина 15 мая Noize MС приедет в Киев с программой "На Марсе классно". Концерт состоится в клубе StereoPlaza, билеты в продаже на Concert.ua