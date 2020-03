Рэперша Alyona Alyona выступит на фестивале Atlas Weekend

Вам кажется, что эта украинская рэп-исполнительница уже просто везде? Вам не кажется! 9 июля она вернется на Atlas Weekend.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 1300 грн, в продаже на Concert.ua

Atlas Weekend не мог пройти без главной музыкальной звезды последнего года – рэперши Alyona Alyona. Самая известная "пышка, пушка, пышка" украинского шоу-бизнеса выйдет на фестивальную сцену 9 июля.

Знали? Украинская рэперша Alyona Alyona вошла в список Forbes 30 Under 30

"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучания рэпа" – пишет о ней Forbes. Alyona Alyona едва ли не первой среди украинских музыкантов стала героиней The New York Times и лауреатом международных премий. Ее видеоклип "Рибки" буквально взорвал интернет – и именно после этого трека у певицы началась настоящая история успеха и узнаваемости.

Смотреть видео Alyona Alyona – Рибки:

Кстати, в этом году Alyona Alyona представила новый трек "Коли ховають молодих", на написание которого ее вдохновила история 15-летнего Дани Дидика, погибшего во время мирного шествия в Харькове. А еще на днях рэперша выпустила саундтрек к украинской спортивной драме "Пульс" – и совсем скоро представит новый альбом.

Слушайте новую песню Alyona Alyona – Коли ховають молодих:

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНГ с 7-го по 12-е июля. Среди уже объявленных артистов – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker и другие.