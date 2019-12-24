"Рождественские истории" от Тины Кароль: какими образами потрясала поп-дива

Украинская певица Тина Кароль дала первые концерты в рамках своего проекта "Рождественские истории". Артистка выступила в столичном "Дворце Спорта", покорив меломанов новым звучанием колядок. Не менее впечатляли и сценические костюмы, которые за вечер примерила Тина Кароль. Поэтому чем запомнятся киевские "Рождественские истории" – смотрите в материале LifeStyle 24.

Зимние концерты Тины Кароль стали едва ли не главным событием Киева и привлекли внимание всех украинцев. Артистка подготовила для поклонников особенное шоу, которое помогло создать рождественское настроение даже тем людям, которые не любят новогодние праздники. И не только чувственными композициями запомнятся выступления Тины Кароль. За вечер она продемонстрировала кардинально разные сценические наряды, которые очаровали зрителей шоу и даже рассмешили.

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Пожалуй, одним из самых эффектных образов в концертной программе Тины Кароль было платье с LED-подсветкой. Роскошный пышный наряд напоминал стиль диснеевской принцессы, а подсветка одежды добавила сказочности ее выступлению.

Кроме этого, Тина Кароль не отказалась и от национального наряда. Артистка вышла на сцену в вышитой сорочке, плахте и жупане, дополнив свой образ головным убором. По традиции, украинцы всегда надевали вышитые наряды на Рождество и ходили колядовать. Поэтому этот образ Тины Кароль был достаточно символичным и в очередной раз продемонстрировал, что наши традиции – уникальны и бесценны. Именно эту цель певица исповедовала, когда начинала праздничный проект "Рождественские истории".

Проектом "Рождественская история" я хочу объединить нас праздником украинской музыки, наградить общественным вниманием и признанием настоящих героев этого года, возродить традиции колядования и щедрование! Ведь пока живы традиции – жива страна,

– отметила Тина Кароль.

Зрители могли увидеть и платье в стиле Средневековья. Серое одеяние с рукавами-воланами и черной вышивкой гармонично подходило к празднику.

А вот на постановку с "Женским Кварталом" Тина Кароль вышла в вечернем светлом платье, которое поразило нежностью и элегантностью. Певица приняла участие в забавном действе и даже погадала на жениха. В этом же платье Тина Кароль исполнила одну из своих последних песен – "Свободная". Трек Она спела совместно с солисткой группы THE HARDKISS Юлией Саниной.

И не только эффектные образы были в арсенале Тины Кароль. На сцену она охотно вышла в костюме имбирного пряника. Сначала зрители не поняли, что под маской знаменитой выпечки скрывается артистка. И когда Тина Кароль показала свое лицо, весь зал взорвался овациями и смехом.

Также забавной была просьба маленького помощника певицы Жени Лебедина. Он попросил Тину Кароль перевоплотиться в свинку Пеппу. Просьбу такую звезда восприняла с улыбкой и все же выполнила прихоть мальчика, отметив, что не может отказать ребенку.

Известно, что 24 декабря в Киеве пройдет последнее шоу "Рождественские истории". Во Львове ожидают приезд Тины Кароль 13 и 14 января. Праздничные концерты пройдут в оперном театре.