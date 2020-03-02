Сергей Михалок презентовал в Киеве проект Drezden

Концерт новой группы культового беларуса Сергея Михалка с аншлагом прошел в столичном клубе Bel Etage 28 февраля. На очереди еще один украинский город - Харьков.

Концерт в Киеве стал вторым украинским выступлением группы – дебют состоялся во Львове при полном аншлаге 19 января, в день рождения Сергея Михалка. В ближайшее время музыканты посетят с концертом еще один украинский город – Харьков.

Когда: 13 марта, 19.00

Где: Харьков, арт-завод "Механика"

Стоимость билетов: 450 гривен

Одноименный дебютный альбом DREZDEN вышел еще в 2018 году, однако все это время проект существовал только в студийном формате. Выступлениями как во Львове, так и в Киеве DREZDEN оправдал самые искренние надежды поклонников.

Столичная публика давно ждала DREZDEN / Фото Ксюша Твердохлеб

Готовиться к концертам музыканты начали еще осенью: репетировали на студии в Минске, работали над сценографией и снимали live-video, в котором демонстрировали всю мощь живого звучания DREZDEN.

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DREZDEN – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle через 40 лет.