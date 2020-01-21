Сергей Михалок представил Drezden: в Киеве группа выступит 28 февраля

Первый концерт нового проекта Михалка состоялся во Львове в день рождения музыканта.

Когда: 28 февраля, 19:00

Где: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Стоимость: от 499 грн, в продаже на Concert.ua

Новый проект культового белорусского музыканта Сергея Михалка Drezden сыграл свой дебютный концерт. Состоялось этом 19 января во Львове в день рождения самого фронтмена. И это очень символично, ведь название проекта происходит от немецкого города, где родился Сергей.

Одноименный дебютный альбом "Drezden" вышел еще в 2018 году, однако все это время проект существовал только в студийном формате. И теперь наконец оправдались самые искренние надежды поклонников — Drezden феерично дебютировал на сцене львовского клуба Picasso. Как это было, можно посмотреть прямо сейчас.

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А уже через месяц 28-го февраля Drezden сыграет в Киеве в клубе Bel Etage. Вместе с Сергеем в лайве примут участие его сын Павел Михалок за клавишными, бас-гитарист Алесь-Франтишек Мышкевич, гитарист Павел Величко и барабанщик Денис Шуров.