Скандальный британский рокер Пит Доэрти возвращается в Киев с сольным концертом

Доэрти известен не только как один из лучших сонграйтеров британского инди, но и как настоящий рок-н-ролльный хулиган.

Фронтмен групп The Libertines и Babyshambles, легендарный скандалист и романтик Питер Доэрти возвращается в Киев. Большой сольный концерт британца состоится 18 мая в клубе Bel Etage. Билеты в продаже с 21 февраля на Concert.ua.

Как музыкант Пит Доэрти прославился в нулевых в качестве фронтмена группы The Libertines. Доэрти называли одним из лучших сонграйтер "нового поколения" британской музыки. Вместе со вторым фронтменом Карлом Баратом они фактически возродили британское инди. Их дебютник Up the Bracket уважаемое музыкальное издание NME добавило в список лучших британских альбомов всех времён.

Слушать The Libertines – Don't Look Back Into The Sun:

Но действительно легендарным Пита сделал его по-настоящему рок-н-ролльный образ жизни – музыкант все эти годы не сходит с первых полос со своими многочисленными нарушениями закона, вызванными наркотической и алкогольной зависимостью. Именно из-за личных неурядиц и зависимости Пит покинул The Libertines – и создал группу Babyshambles, чтобы иметь возможность творить и дальше. Вместе коллектив записал три успешных альбома, но и на этом не останавливается. Их трек Fuck Forever, который едва не остался лежать в ящике из-за нецензурного названия, стал самой успешной их песней и одним из самых известных инди-гимнов.

Слушать Babyshambles – Fuck Forever:

Впоследствии Доэрти начал работать и над сольным материалом. В 2009 вышла пластинка Grace/Wastelands, а еще через несколько лет появились Hamburg Demonstrations. В 2019-м Доэрти вместе с уже другим своим проектом Peter Doherty & The Puta Madres выпустил новую пластинку, которая удивила поклонников своей глубиной и умеренностью. Это неожиданно интимное изображение любви, потерь, потерянности, счастья, трагедии, зависимости и способности человеческой души преодолеть свои самые темные грани. Похоже, в последнее время в своих новых песнях музыкант пытается наконец разобраться в себе, найти свой символический дом и как никогда ранее приблизиться к душевному спокойствию. Насколько это возможно для него, конечно.

Слушать Peter Doherty & The Puta Madres – Who's Been Having You Over:

Поэтому киевский концерт Пита Догерти и группы станет неким подведением итогов – от панкушных The Libertines и Babyshambles к мягким фолковым мелодиям, пронизанных скрипками и ветром Нормандии. Пит представит прошлогодний релиз, новый материал, который готовит к выходу этой весной, но и без классики The Libertines и Babyshambles также не обойдется.