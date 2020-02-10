Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua

В течение нескольких дней у вас есть уникальная возможность купить со скидкой билет на концерт любимого артиста или сделать желанный подарок близкому человеку.

Ко Дню Влюбленных Concert.ua подготовил специальные праздничные скидки на около 200 событий. Купить акционные билеты можно до 15 февраля включительно. Кстати, со скидкой можно приобрести билеты не только на концерты, но и в театр, на вечеринки, фестивали и юмористические шоу. Полный перечень мероприятий доступен по ссылке:

Акционные события можно отфильтровать по городу, дате, стилю и площадке. И да, скидки распространяются не только на киевские мероприятия, но и на популярные ивенты во Львове, Одессе, Харькове, Днепре и других городах.

Киев:

Одесса:

Львов:

Поэтому прямо сейчас выбирайте события, чтобы не только увидеть любимого артиста, но и классно провести время с близкими. А если вы все еще не решили, какой именно презент сделать любимому человеку ко Дню Святого Валентина, билеты на концерт или в театр – отличный вариант. А еще лучше – подарочный сертификат на любую сумму. Так дорогой вам человек сможет самостоятельно выбрать желаемое событие. К тому же сертификат действителен в течение года. Тем более, что подарить его, как и билеты, можно в фирменном красном конверте.

Приобрести билеты или подарочный сертификат можно любым удобным для вас способом: купить онлайн на сайте, оформить заказ по телефону или обратиться в один из билетных офисов в вашем городе. За другими акциями и анонсами Concert.ua можно следить в Telegram-канале, на странице в Facebook, в Instagram и с помощью email-рассылки. Форма подписки есть на сайте.