Снегурочки, Снежинки и Шахерезада: "Женский квартал" показал свои детские фото

Елену Кравец в детстве "понизили" со Снегурочки до Снежинки, а Екатерина Никитина уже с малых лет отрабатывает по 30 концертов накануне праздников.

На протяжение новогодних праздников актрисы "Женского квартала" вспоминали свои первые детские роли — и конечно, большинство из них впервые вышли на сцену в образах Снежинок и Снегурочек. Правда, некоторым пришлось примерять на себя амплуа злой Снежной королевы и даже... пододеяльника!

Так, Елена Кравец в детском садике на всех новогодних праздниках долго играла главную роль — Снегурочку, ведь была самой светловолосой в группе. "Но потом, когда волосы потемнели, меня "понизили" до Снежинки!" — рассказывает актриса.

Маленькая Елена Кравец в роли Снегурочки.

В детском репертуаре Ирины Сопонару были и снежинки, и цыганки, и другие харизматичные персонажи. Но актриса на самом деле могла сыграть любой персонаж, потому что знала наизусть тексты всех героев представлений. Поэтому когда кто-то из детей болел, она была единственной, кто мог заменить и прочесть нужную строчку. "Поэтому маму часть просили, чтобы я ни в коем случае не болела на праздники. "Потому что если Ирочка заболеет, праздника не будет", — с сарказмом говорили воспитательницы", — смеется Сопонару.

Первая новогодняя роль Ирины Сопонару — Снежинка.

А вот заветной мечтой Ольги Жуковцовой была роль Снежной Королевы или принцессы, а приходилось играть Снежинок. "И вот в восьмом классе мне таки дали одну из главных ролей. И я сыграла в этой сказке — правда, не Королеву, а маленькую разбойницу. Помню, накануне просушивания я всю ночь не спала, репетировала — и режиссер сразу утвердил меня на роль", — вспоминает Ольга.

А еще один раз она играла... Гнома. "Помню, была жутко недовольна этим фактом — и даже яркий костюм не спас ситуацию", — смеется звезда.

Ольга Жуковцова — маленькая Снежинка.

Не избежала участи Снежинки и Валерия Товстолес. Правда, была в ее детском репертуаре и Восточная принцесса. "Помню, мама сама сшила мне костюм принцессы, и я еще долго в нем встречала праздники", — рассказывает звезда.

Валерия Товстолес в детстве.

Анастасии Евтушенко также везло в детстве на Снежинок, но свое она наверстала уже во взрослой жизни. "Уже когда училась в институте, мы подрабатывали на праздники, и я один раз даже играла Деда Мороза, с чем связано море смешных историй", — рассказывает Анастасия.

Новогодняя маленькая Анастасия Евтушенко.

Обожала новогодние праздники и маленькая Элина Мбани. "Я писала письма и Деду Морозу, и Святому Николаю. Иногда находила подарки за день до самого праздника, но не особенно расстраивалась, ведь верила в сказку и, кстати, продолжаю верить", — говорит красавица.

Очаровательная Снежинка Элина Мбани.

А вот Александре Машлятиной в детстве доставались только главные роли. "Но, к сожалению, не прекрасных принцесс. Чаще всего я была злодейкой — это и Баба-Яга, и Лиса Алиса, и Снежная королева", — рассказывает актриса. И вспоминает — уже в детстве писала сценарии новогодних представлений.

Снежная королева — маленькая Александра Машлятина.

Вере Кекелии с главными ролями не везло, но для нее это и не было важным. “В основном потому, что костюмы и банты мне шила мама, а они были особенными и самыми красивыми. Я была очень счастливым ребенком. У моей мамы прекрасный вкус, и она придумывала всякие необычные и красивые детали”, — поясняет певица.

Самая яркая Снежинка - маленькая Вера.

Марта Адамчук вспоминает, что в детстве мечтала стать врачом. Но Дед Мороз так и не принес медицинский набор, о котором так мечтала девочка, так что пришлось идти в артистки. "Несколько лет подряд на новогодних утренниках я играла роль Шахерезады, а еще — пару раз Цыганки. Несмотря на то, что тайно хотела сыграть Снегурочку", — делится Марта.

Маленькая Марта Адамчук.

А вот Екатерине Никитиной к новогодним корпоративам не привыкать. "С самого детства я занималась танцами, поэтому частенько участвовала в различных постановках. Самое яркое воспоминание, связанное с Новым годом — это, когда мы отработали 30 концертов в преддверии праздников, а в одном из номеров мы с девочками играли роли... пододеяльников. Также на утренниках я была и Солнышком, и Зайкой, и цветочком. А уже когда подросла, то и разбойницей. Помню, как в этой роли прыгала на батуте в цирковой студии акробатики ", — делится Никитина.

Екатерина Никитина в одном из новогодних представлений.

Увидеть уже взрослых актрис "Женского квартала" в большом концертном юмористическом и музыкальном шоу вы сможете 12 апреля 2020 года во Дворце Украина.

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