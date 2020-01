Стал известен разогрев The 69 Eyes в Киеве

Откроет концерт финнов в клубе Atlas готик-группа из Киева

Когда: 11 марта 2020 року, 19:00

Где: Atlas (вул. Сечевых Стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 790 грн, в продаже на Concert.ua

Организаторы киевского концерта The 69 Eyes объявили группу, которая выступит на разогреве. Ею стали киевляне Violet Raymoor. Ознакомиться с творчеством этой готик-рок группы, которая уже весной откроет концерт финских рокеров, можно прямо сейчас:

Violet Raymoor — украинская готик-рок группа, название которого происходит от вымышленного города с фиолетовым небом из античных легенд. В своей музыке коллектив сочетает электронику с роком и этническими инструментами. Первый ЕР Violet Raymoor — Chapter One: Still Playing Dragons вышел в 2016 году. Второй ЕР Chapter Two: Faces Under Masks увидел свет в 2018-м. Ранее Violet Raymoor отличились на разогреве у Lord of the Lost и Solar Fake.

The 69 Eyes — легендарная финская готик-рок группа с 30-летней историей. Последний на сегодняшний день студийный альбом West End — это уже 12-я пластинка группы. Сейчас The 69 Eyes находятся в юбилейном всемирном туре. "Мы готовимся поехать в тур на четыре года, поэтому не удивляйтесь, если мы будем играть в странах и на континентах, на которых давно не играли", — говорят финны.