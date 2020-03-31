Техно-блюз группа Intelligency сыграет 4-часовой концерт в Киеве

Каждое 15-е видео в Tik Tok сейчас снято под трек этой белорусской команды, а в мировых чартах Shazam их песня August – один из самых запрашиваемых поисков.

Когда: 1 августа 2020 года

Где: ЮБК, Труханов остров (200 метров от пешеходного моста)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Белорусская техно-блюз группа Intelligency возвращается в Киев с новым мини-альбомом. Концерт состоится летом, 1-го августа, в клубе ЮБК на Трухановом острове. Выступление будет состоять из трех частей: выступления полного состава, сокращенного из двух участников группы и техно-сета. Длится такой концерт 4 часа, так что начинайте готовиться уже сейчас к безудержным танцам на берегу Днепра.

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Последний на сегодня альбом Intelligency – Renovatio вышел зимой 2019-го года и буквально взорвал соцсети. Вошедшая в него песня August покорила Tik-Tok и стала самой часто запрашиваемой композицией в поиске. Вслед за этим она взлетела на первые места чартов Shazam в Украине, Беларуси и России, а в мировом рейтинге добралась до 21-го места и движется выше. Кстати, вчера группа выпустила видео на эту песню – посмотреть его вы можете прямо сейчас.

Смотреть видео Intelligency – August:

Так что сейчас каждое 15-е видео в Tik Tok снято под трек Intelligency, а в чарте Shazam она стремится к попаданию в топ-20 мира. Причина успеха – неординарный стиль группы, сочетающий в себе techno, IDM и blues.