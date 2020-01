The 69 Eyes презентовали "горячее" видео в честь начала тура: Киев – 11 марта

Главная роль в новом клипе рокеров досталась "латексной суперзвезде" Дане Дивайн. Таким образом группа The 69 Eyes начала тур Hell Has No Mercy.

Когда: 11 марта 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 790 грн, в продаже на Concert.ua

Легендарная финская готик-группа The 69 Eyes отправилась в юбилейный тур Hell Has No Mercy, который начался с США. Это выдающееся событие рокеры решили отметить релизом нового видео на одноименную песню. Режиссером клипа стал Винсент Кордеро, а вот главная роль досталась "модели, перформерше, огненной артистке и латексной суперзвезде" Дане Дивайн. По словам музыкантов, они не смогли придумать более "горячего" способа отпраздновать начало тура – и вы сами можете в этом убедиться.

Смотреть видео The 69 Eyes – Hell Has No Mercy:

Читайте также: Стал известен разогрев The 69 Eyes в Киеве

The 69 Eyes – легендарная финская готик-рок группа с 30-летней историей. Их последний на сегодняшний день студийный альбом West End – это уже 12-я пластинка. Сейчас The 69 Eyes находятся в юбилейном всемирном туре. "Мы готовимся поехать в тур на четыре года, поэтому не удивляйтесь, если мы будем играть в странах и на континентах, на которых давно не играли", – говорят финны. Сразу после окончания американского тура The 69 Eyes возвращаются в Европу – и 11 марта рокеры сыграют в киевском клубе Atlas.