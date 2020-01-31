Тима Белорусских выпустил новый альбом

Презентация релиза "Моя кассета – твой первый диск. Сторона В" состоится в Киеве 25 марта.

Когда: 25 марта 2020 года

Где: Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 490 грн, в продаже на Concert.ua

Музыкант из Минска Тима Белорусских выпустил свой второй студийный альбом "Твой первый диск – моя кассета. Сторона B". "Второй студийный альбом, вторая часть моей истории", – написал певец в соцсетях. В релиз вошло семь треков – и его уже можно послушать на стримингових сервисах.

Слушать альбом Тимы Белорусских – "Твой первый диск — моя кассета. Сторона B":

"Спасибо всем, кто только присоединился, спасибо всем, кто остается со мной, спасибо всем, кто меня не любит, любит. Спасибо моей команде и ребятам, которые меня поддерживают. Мы делаем большое дело вместе с вами", – прокомментировал Тима Белорусских выход альбома.

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Первый релиз "Моя кассета – твой первый диск" вышел ровно год назад и сделал Тиму Белорусских одним из героев новой музыкальной сцены, чьи "Мокрые кроссы", "Витаминка" и "Незабудки" играли отовсюду. Сейчас талантливый рэпер вышел за пределы онлайн-популярности на новый уровень – мощные лайвы в заполненных залах.И уже 25 марта во Дворце Спорта в Киеве состоится большой сольный концерт харизматичного артиста.