Тима Белорусских выпустил свой первый дуэт

Новая песня известного рэпера называется "Минута вечера" и была записана вместе с "просто Лерой".

"Минута вечера" стала первой дуэтной песней за всю музыкальную карьеру Тимы Белорусских. По словам рэпера, во время записи он понимал, что это не "хайповый" фит, но сам трек ему очень нравится.

"Это последний трек перед альбомом, и он получился очень настоящим и очень теплым", — пишет музыкант.

Сейчас артист заканчивает работу над своим вторым альбомом. Первый релиз "Моя кассета — твой первый диск" за год сделал Тиму Белорусских одним из героев новой музыкальной сцены, чьи "Мокрые кроссы", "Витаминка" и "Незабудки" играли отовсюду. Сейчас талантливый рэпер вышел за границы онлайн-популярности на новый уровень — мощные лайвы в заполненных залах.

Новый альбом Тимы Белорусских выйдет уже 31 января 2020 года. А уже 25 марта во Дворце Спорта в Киеве состоится большой сольный концерт харизматичного рэпера.

Билеты на концерт Тимы Белорусских во Дворце Спорта можно заказать на Concert.ua.