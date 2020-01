Трип-хоп группа Morcheeba приедет в Киев с большим сольным концертом

14 июля Скай Эдвардс и Росс Годфри сыграют в киевском клубе HC Hall все хиты группы.

Когда: 14 июля 2020 года

Где: HC Hall (пр. Освободителей, 1)

Стоимость билетов: в продаже с 27 января на Concert.ua

Британская трип-хоп группа Morcheeba возвращается в Киев. Большой сольный концерт музыкантов состоится 14 июля на концертной площадке HC Hall. Продажа билетов на событие стартует 27 января в 12:00.

Morcheeba – одна из самых ярких звезд британского трип-хопа, которая до сих пор не растеряла свою популярность. За 25 лет существования группа выпустила девять студийных альбомов, которые многократно становились золотыми и платиновыми. И конечно написала множество хитов – Rome Was not Built in a Day, Tape Loop, Trigger Hippie, Let Me See и еще с десяток песен, которые покорили слушателей по всему миру и в частности в Украине.

В отличие от более роковых Portishead или политических Massive Attack, Morcheeba делали и продолжают делать теплый ламповый трип-хоп: немного грустный, немного меланхоличный, но в целом – светлый и жизнеутверждающий. И конечно, отдельный шарм придает мягкий голос Скай Эдвардс – один из самых известных и узнаваемых вокалов в современной музыке.