В Киеве выступит трип-хоп группа HÆLOS

В прошлом году британцы покорили зрителей Atlas Weekend. В этом году Украину ждет полноценное сольное выступление.

Когда: 14 апреля, 20:00

Где: Bingo (пр-т Победы, 112)

Стоимость билетов: от 550 грн, в продаже на Concert.ua

14 апреля в клубе Bingo состоится концерт тританской трип-хоп/электро-поп группы HÆLOS. В Киеве музыканты представят свой второй студийный альбом Any Random Kindness, вышедший в 2019 году.

В Украине группа выступит уже второй раз, однако впервые — с большим сольным концертом. Прошлое выступление меланхоличных HÆLOS состоялось летом 2019 на фестивале Atlas Weekend. Кроме того, в Киеве они снимали и клип на песню Buried in the Sand. На кадрах из видео можно узнать столичный клуб Closer, типичный "спальник" и киевские улицы с автобусными остановками.

В лайвах HÆLOS умело сочетают мелодичной трип-хоп с живой ритм-секцией, ламповой электроникой и безупречными вокальными партиями.

Кто такие HÆLOS?HÆLOS — Британская трип-хоп группа из Лондона. Дебютный альбом Full Circle вышел в начале 2016 года и занял 5-ю строчку в электронных чартах Billboard. Релиз второго альбома Any Random Kindness состоялся весной 2019 года. Музыкальные критики называют их музыку "темная эйфория".