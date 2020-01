Участник знаменитого дуэта 2Cellos выпустит сольный альбом

Новая запись HAUSER выйдет в феврале, а уже в мае виолончелист представит ее в Киеве.

Хорватский виолончелист Степан Хаусер (HAUSER) анонсировал новый сольный альбом. Релиз под названием Classic выйдет уже 7 февраля. На пластинку попали некоторые из самых любимых классических мелодий HAUSER, аранжированные им для виолончели. В работе над Classic талантливому виолончелисту помогали аранжировщик Робин Смит и продюсер Ник Патрик. В записи также участвовал Лондонский симфонический оркестр.

Это самые красивые, самые романтические мелодии, когда-либо написанные в классической музыке величайшими композиторами, сыгранные на виолончели — самом красивом и романтичном инструменте из всех,

— говорит о предстоящем релизе HAUSER.

Один из треков предстоящего альбома — невероятно эмоциональную арию Пуччини Nessun Dorma — вы можете послушать прямо сейчас.

Открывает альбом Classic интерпретация шедевра Чайковского "Лебединое озеро". В числе прочих композиций также в релиз попали "Концерт №2 для фортепиано" Рахманинова, три произведения Моцарта, инструментальный стандарт The Lonely Shepherd (услышанный виолончелистом в саундтреке "Убить Билла" Квентина Тарантино) и River Flows in You южнокорейского композитора Йирумы. Последняя была ранее представлена публике вместе с потрясающим видео, в котором HAUSER дрейфует водами Адриатического моря.

"Это то, что нужно миру сейчас — эти мелодии, эта музыка, имеющая душу и сердце, исполняемая на виолончели. Я чувствую, что в этом моя миссия, потому что этот мир во многом сошел с ума. Я надеюсь, что смогу тронуть как можно больше людей", — говорит HAUSER об альбоме Classic.

Степан Хаусер играет на виолончели с восьми лет. После окончания консерватории вместе с другим виолончелистом Лукой Шуличем он создал дуэт 2Cellos. Как сольный артист HAUSER учился у одного из самых известных виолончелистов прошлого века Мстислава Ростроповича, выиграл более двух десятков престижных международных конкурсов виолончелистов и выступил на величайших классических площадках Европы, в том числе в Букингемском дворце, лондонском Wigmore Hall и Concertgebouw в Амстердаме.

27 мая 2020 года HAUSER выступит в киевском Дворце "Украина". В Украине виолончелист презентует свое шоу в сопровождении Киевского концертного симфонического оркестра под руководством британца Роберта Зиглера.

Купить билеты на Степана Хаусера в Киеве можно онлайн на Concert.ua.