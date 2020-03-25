Участники группы YUKO рассказали, как проводят время на карантине

Музыканты планируют посвятить время работе над новыми треками. А еще вокалистка Юлия Юрина учится снимать видео для ТикТок.

Работа над новой музыкой, книги и кино – именно этому посвятит время на карантине украинская группа YUKO. Об этом участники коллектива Стас Королев и Юлия Юрина рассказали в интервью изданию Marie Claire.

"В нашей жизни немногое изменилось. Мы так же работаем над песнями. Лично я начала снимать дома видео для ТикТока, читаю книги и журналы, которые давно откладывала, провожу прямые эфиры у себя в Instagram ", – говорит Юлия Юрина. По словам Стаса Королева, он также использует избыток свободного времени на музыку – только пишет теперь её "не преимущественно дома, а совсем дома".

Слушать YUKO – Зима:

В частности Стас признается, что занимается сейчас продакшеном новых песен YUKO. "Почему бы действительно не записать новый альбом за неделю в режиме нон-стоп стриминга? К сожалению, для этого придется отказаться от запланированных активностей, от которых отказаться нельзя. Поэтому в мечтах собираюсь начать и закончить запись альбома. И, если это мечта, релизнуть его и собрать стадион ", – шутит Королев.

Что касается сериалов и фильмов для просмотра, то группа не советует смотреть антиутопии во времена, когда у всех вокруг и без того панические настроения. "Отложите "Черное зеркало" и "Рассказ служанки" до лучших времен. Посмотрите что-то легкое и ироничное – сериал "Офис", "Парки и зоны отдыха", "Половое воспитание", "Эйфория", "Кайф с доставкой", мультсериал о Харли Квинн", – советует Юрина.

Потребляйте классику. Она вне времени. Посмотрите "Полет над гнездом кукушки", посмотрите "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии". Может, самое время для "Твин Пикс"? – говорит Стас Королев.

А уже сразу по окончанию карантина YUKO поедут в весенний тур. В конце мая музыканты выступят в шести городах Украины: Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Ивано-Франковске и Тернополе. Билеты на события уже в продаже по предварительной символической цене в 200 грн.

Расписание тура YUKO:

13 мая – Харьков, клуб "Живот"

14 мая – Днепр, клуб Module

17 мая – Одесса, More Music Club

21 мая – Львов, MolodoZeleno

22 мая – Ивано-Франковск, Passage Gartenberg

23 мая – Тернополь, KOZA