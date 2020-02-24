Украинская рок-группа Kozak System выпустила новый альбом "Закохані злодії"

Живая презентация пластинки состоится уже через несколько дней – в последний день зимы, 29 февраля. Но послушать "Закохані злодії" вы можете уже прямо сейчас.

Когда: 29 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская фолк-рок группа Kozak System выложила в сеть свой новый альбом "Закохані злодії". В пластинку вошло 9 треков, один из которых – "Я відчуваю тебе" – дуэт с певицей Оксаной Мухой. Одним из музыкальных продюсеров альбома стал музыкант "Океан Эльзы" Милош Елич, визуализацию воплотил художник Андрей Ермоленко.

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Это все песни о любви. Для слушателя, который знает творчество Kozak System, они, возможно, будут несколько необычными. Обычно у нас палитра довольно широка: мы можем петь песни и на социальную тематику, и танцевальные, и прикольные, и острые – разные. А этот альбом получился довольно монолитным

– Иван Лень, фронтмен Kozak System.

Послушать новый альбом Kozak System – "Закохані злодії" вы можете прямо сейчас:

Свое название альбом получил от одноименной песни молодого украинского музыканта Максима Рубана, которую Kozak System перезаписали для своей пластинки. "Почему влюбленные, почему воры? Нам очень нравится творчество молодых украинских музыкантов, и в одного из них мы буквально влюбились. Его творчество нас невероятно тронуло. Его имя Максим Рубан. У него интересные и необычные для украинского слушателя песни, очень романтические, очень легкие и очень личные ", – объясняют музыканты.

Ранее Kozak System уже опубликовали несколько песен с нового альбома, а совсем недавно презентовали экшн-видео на песню "Повінь". Режиссером клипа стал Виктор Придувалов, а главные роли исполнили звезда "Киборгов" и "Захара Беркута" Андрей Исаенко и ведущая Анна Заклецкая.

Смотреть видео Kozak System – Повінь:

А уже 29 февраля на самом большом концерте в карьере Kozak System – в Октябрьском дворце музыканты презентуют вживую новый альбом "Закохані злодії".