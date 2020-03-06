Украинские рок-группы посоревнуются за право выступить на польском фестивале

До 9-го марта включительно все желающие "тяжелые" украинские группы могут податься на участие в отборе. Специальный гость финала – метал-группа Motanka.

Когда: 26 апреля 2020 года

Где: Bingo (пр.Победы, 112)

Стоимость билетов: от 230 грн, в продаже на Concert.ua

Самый большой метал-фестиваль Польши Mystic Festival 2020 проводит в Украине отбор участников. Одна из "тяжелых" групп, которая подаст заявку на участие в конкурсе и победит по результатам двух этапов, получит шанс сыграть этим летом в Кракове на одной сцене с легендарными Judas Priest, Nightwish, Accept, Mastodon и Sepultura.

Для участия в отборе необходимо подать заявку (до 9 марта включительно). Форма заявки и подробная информация для групп – по ссылке.

По результатам первого онлайн-этапа отбора четыре мощные украинские группы выйдут в финал и представят свои шоу вживую – 26 апреля в киевском клубе Bingo. Победителя определят по результатам голосования публики и жюри – именно он получит возможность сыграть на Mystic Festival 2020.

Специальный гость финала – украинская группа Motanka, играющая в жанре мистический метал и сочетающая в своих песнях народные мотивы, тяжелую музыку и современную электронику.

Смотреть видео Motanka – Verba:

Motanka известны своей победой на W:O:A Metal Battle 2018 (2nd Winner) в рамках крупнейшего фестиваля тяжелой музыки в мире Wacken Open Air. В декабре 2018 музыканты подписали контракт с одним из крупнейших метал-лейблов мира Napalm Records, где в прошлом году и состоялся релиз дебютного альбома группы.