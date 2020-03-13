Украинский акустический тур IAMX перенесен на осень

"В разгар хаоса и неопределенности" Крис Корнер презентует новый альбом. Также музыкант обещает как можно скорее объявить новые даты тура и не дать заскучать поклонникам во время вынужденного перерыва.

Британский музыкант Крис Корнер, известный под псевдонимом IAMX, временно отменил запланированный европейский акустический тур из-за пандемии коронавируса. Таким образом, все концерты Корнера в Украине (Харьков – 1 мая, Киев – 2 мая, Одесса – 3 мая, Львов – 5 мая) также переносятся на новые даты, которые будут объявлены позже. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Вы, возможно, уже догадывались, что из-за коронавируса, человеческой психологии, ограничения путешествий и мер безопасности по отношению к нашим фанам, туровой команде и сотрудникам концертных площадок мы должны перенести европейский акустический тур Echo Echo на сентябрь-ноябрь этого года. Менеджмент и промоутеры усердно работают над этим, и в ближайшие несколько дней мы поделимся с вами точными новыми датами и информацией о билетах,

– обратился к поклонникам Крис Корнер.

Музыкант также напомнил, что 13 марта, "в разгар хаоса и неопределенности", представит новый акустический альбом. "Надеюсь, это будет вашим поводом для празднования. Возможно, у вас есть больше времени, чем когда-либо, чтобы слушать и теряться в нем", – написал Крис. Кроме того, в ближайшие дни Корнер пообещал некоторые "специальные активности" в интернете , чтобы поклонники не скучали из-за переноса концертов IAMX.