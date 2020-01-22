В Киев с концертом возвращаются In Flames: 26 мая, ЦКМ НАУ

Культовая дэт-метал группа из Швеции привезет в Украину альбом I, The Mask.

Когда: 26 мая 2020 года

Где: Центр культуры и искусства НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Билеты: в продаже с 24-го января.

Большое шведское возвращение – дэт-металлисты In Flames снова выступят в Киеве. Большой сольный концерт состоится 26 мая в Центре культуры и искусства НАУ. Билеты в продаже с 24-го января на Concert.ua.

Последний раз In Flames приезжали в Украину в 2019 году в рамках тура в поддержку самого свежего на сегодня альбома I, The Mask. На презентации в Киеве группа хорошенько раздала дэт-метала, и чтобы сторонники не успели по ним соскучиться, музыканты решили повторить громкое действо весной этого года.

In Flames – знаковая группа не только для шведского, но и для мирового дэт-метала. Над сведением и мастерингом 13-го студийного альбома I, The Mask работала впечатляющая команда: номинант на премию Грэмми продюсер Говард Бенсон и ее лауреаты Крис Лорд-Элджи и Тед Дженсен. Вдохновением для альбома для фронтмена Андерса Фридена стали его жизнь и мир, который постоянно меняется по причине неоднозначных событий.

"Этот мир сложен. Я смотрю на своих детей – они растут в среде, где все напряженное и может взорваться в буквальном смысле. То же самое происходит и с музыкой. Мои прошлые отношения и ситуации, в которых мне довелось побывать – это идеи и вдохновение для моих песен, которые появились в определенный момент моей жизни ",

– Андерс Фриден, фронтмен In Flames.

Несмотря на то, что сейчас In Flames звучат спокойнее и взвешеннее, за 30 лет своего существования они отнюдь не растеряли свою брутальность и энергию. Впрочем, в мае у вас будет прекрасная возможность убедиться в этом лично.