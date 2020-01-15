В Киев возвращаются фолк-металлисты Eluveitie

Рокеры из Швейцарии привезут в Украину свой восьмой альбом.

14 апреля в киевском клубе Atlas выступит швейцарская фолк-метал группа Eluveitie. Музыканты представят украинской публике свой восьмой студийный альбом Ategnatos, вышедший в прошлом году.

История уникальной группы Eluveitie началась 18 лет назад, когда фронтмен и главный вдохновитель Кристиан "Хригель" Гланцман решил создать группу, которая сможет объединить мелодичный дэт-метал со старинными фолковыми мелодиями. С тех пор состав музыкантов претерпел значительные изменения, однако Eluveitie остались верны своему мощному звучанию и желанию экспериментировать с народными инструментами.

Кроме привычных гитар, ударных и скрипок, в своих лайвах музыканты Eluveitie используют волынки, флейты и арфы. Кроме того, многие песни группы написаны на мертвом гальском языке. Поэтому каждый концерт Eluveitie погружает зрителей в яркую и окутанную мистикой эпоху кельтов.

Билеты на Eluveitie в Киеве можно купить на Concert.ua.