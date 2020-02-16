В Киеве с большим сольным концертом выступит Павел Артемьев

Музыканты привезут в Украину свой альбом "Сизигия" и новые еще не изданы песни.

Когда: 26 апреля 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Музыкант и актер Павел Артемьев приедет в Киев с первым сольным концертом своего проекта ARTEMIEV. Выступление состоится в Caribbean Club 26 апреля. В Украину музыканты привезут альбом "Сизигия", вышедший в конце 2018 года. Кроме того, прямо сейчас Артемьев работает над новым альбомом, поэтому украинские слушатели станут первыми, кто услышит еще и новые песни проекта.

"Сизигия" – это "красивая и пылкая рок-музыка, обогащенная струнными и духовыми", отмечает издание Meduza. Пластинка вошла в топ-25 альбомов года по версии паблика Другая Музыка, а музыкальный обозреватель Борис Барабанов назвал "Сизигию" одним из лучших альбомов декабря. "Сизигия" – о том, что мы вместе и одновременно не вместе, о жизни в современном городе", – говорит сам Павел Артемьев. Послушать альбом можно прямо сейчас.

Слушать ARTEMIEV – Сизигия:

ARTEMIEV часто экспериментируют с форматами выступлений – они сыграли спектакль "Концерт для флага с пакетом" для расширенного состава и 40 перформеров на сцене "Гоголь-центра" и концерт со световым шоу и салютом из конфетти в англиканском соборе Святого Андрея. В Украину они приедут уже во второй раз, однако впервые с сольным выступлением – в декабре ARTEMIEV были специальными гостями на концерте инди-группы СПБЧ.