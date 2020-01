В Киеве впервые выступит Yungblud

Английский хип-хип и рок певец присоединился к лайнапу Atlas Weekend.

Фестиваль Atlas Weekend объявил очередного своего участника. Им стал английский музыкант и автор песен, хип-хоп и рок исполнитель Yungblud. В первую очередь 22-летний музыкант известен своим протестным творчеством. А еще вы могли слышать его песню Falling Skies в саундтреке к резонансному американскому сериалу "13 причин почему".

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7-го по 12-е июля. На сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Within Temptation, AnnenMayKantereit и другие. Билеты и абонементы на фестиваль можно купить на Concert.ua.

Кто такой Yungblud?

Настоящее имя Yungblud — Доминик Харрисон. Он вырос в музыкальной семье: отец продавал коллекционные гитары, а дедушка гастролировал в составе T.Rex. Сам Доминик закончил лондонскую школу искусств по специализации "театр".

Сценический псевдоним Yungblud — производная от Young Blood (молодая кровь). Так Доминика называл его менеджер, поскольку артист был самым младшим среди его подопечных.

Дебютный альбом 21st Century Liability вышел в 2018-м году. По словам музыканта, его заглавный трек это "песня для непонятой молодежи, растущей в мире тревоги, растерянности и страха".